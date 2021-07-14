Как уберечь детей от опасных ситуаций во время купания

Жаркими днями многие идут к водоемам. Будет это бассейн, море, река или озеро – все равно сохраняется опасность, ведь ребенок может пострадать и захлебнуться. Компания Wave Systems предлагает простое решение этой проблемы, которое поможет защитить детей.

Хотя система никогда не заменит пристальный взгляд родителей, и все же значительно упростит присмотр за малышней, которая плавает в водоеме. Гаджет называется Wave, а его предназначение – предупреждать родителей о том, что ребенок находится под водой слишком долго. В случае такой опасной ситуации устройство подает сигнал тревоги, чтобы взрослые среагировали.

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Система предупреждения об опасности Wave: смотреть видео онлайн

Как работает система Wave

Система состоит из головного устройства, которое называется Hub. Он стоит на берегу и принимает сигналы от трекеров, которые одеты на детях. Трекеры могут быть трех типов:

Обруч с трекерами, который надевается на голову. Трекер, который крепится к очкам. Трекер, который крепится к купальнику.

Hub может одновременно отслеживать до 10 трекеров. Коммерческая версия увеличивает это количество до 100 штук.

Принцип действия системы прост. Ребенок надевает на себя два трекеры, если мы говорим об обруче или очках. Каждый трекер отправляет сигнал головному устройству 2 раза в секунду. Если трекер погружается под воду, то сигнал прерывается.

В случае, если сигнал от трекеров не поступает на станцию Hub определенное время, которое устанавливают родители, то подается сигнал тревоги. Предварительные настройки времени тревоги для обруча и ремешка для очков варьируются от 15 до 45 секунд. Трекер для купальника имеет предварительно настроенную 5 секундную задержку.

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Система Wave / Фото Wave Systems

Недостатки системы

Главная проблема системы Wave заключается в том, что трекер может случайно оторвался или будет намеренно снят ребенком. Тогда он продолжит плавать на поверхности и передавать сигналы, не давая Hub знать, что за ребенком больше не наблюдают.

В компании рассматривали возможность сделать трекер тяжелее, чтобы он тонул, однако это составит неудобство. Если он оторвется в озере или любом другом глубоком водоеме, то будет потерян навсегда.

В настоящее время Wave Systems тестируют трекеры с датчиками изгиба и датчиками давления. Такие датчики "понимают", когда устройство надето, а когда нет. Если гаджет будет снят, то взрослые сразу получат соответствующий звуковой сигнал, который отличается от сигнала тревоги.

Стоимость станции слежения Hub составляет 699 долларов. Трекеры стоят 99 долларов за штуку.