Опасное обновление: будущие версии большинства популярных браузеров погрузят интернет в хаос

Об этой проблеме известно уже давно. Касается она как движка Chromium, на котором сегодня работают Google Chrome, Microsoft Edge, Opera и Vivaldi, так и ядра браузера Mozilla Firefox.

Проблема касается версий под номером 100 и выше. В Chromium ее запуск назначен на 29 марта. Новая версия Firefox запланирована на 3 мая.

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В чем проблема 100-й версии

Разработчики предупредили, что из-за обновлений у сайтов могут возникнуть проблемы. Дело в том, что выход новых версий будет означать, что значения user-agent станут трехзначными.

Строка user-agent содержит такую информацию, как название браузера, номер его версии и данные о различных технологиях, которые тот использует.

Так, когда человек посещает сайт, user-agent браузера отправляется вместе с запросом вебсайта.

Это позволяет ресурсу проверить версию программного обеспечения посетителя и изменить свой ответ в зависимости от функций, поддерживаемых браузером.

Проблема в том, что многие сайты настроены на распознавание только двузначных идентификаторов, поэтому версия 100 будет определяться ними как 10, поддержка которой завершена несколько лет назад.

В итоге эти сайты постоянно будут показывать пользователям сообщения о необходимости обновить браузер, будут иметь проблемы с интерфейсом, а некоторые, возможно, и вообще не будут работать.

Среди сайтов, которые пока не подготовлены к появлению этой проблемы, есть много популярных ресурсов, включая HBO Go, Bethesda, Slack и Yahoo. Все созданы с помощью конструктора Duda.

Что делать

Разработчики говорят об этой проблеме уже давно. Издание Bleeping Computer, например, ранее писало, что в августе 2021 года инженеры Mozilla провели эксперимент, чтобы выяснить, как сайты будут реагировать на трехзначное число в user-agent браузера Firefox. Аналогичное исследование впоследствии провели в Google. В результате обнаружили определенное количество сайтов, которые работали некорректно.

примерно то же самое происходило около двенадцати лет назад, когда Chromium обновился до версии 10, а сайты считали, что пользователи заходили с устаревших первых версий браузеров и отказывались работать нормально.

Выход из ситуации уже придумали. Если владельцы сайтов самостоятельно не внесут соответствующие изменения в код своих ресурсов, а компании-разработчицы браузеров не успеют найти постоянное решение, последние просто временно "заморозят" user-agent на значении 99, а настоящую версию своих веб-обозревателей будут добавлять в дальнейших цифрах. Кроме того, одним из решений может стать внедрение специального CSS-кода на проблемный сайт.

Что делать администраторам сайтов

Mozilla тем временем просит администраторов сайтов заранее проверить, воспринимают ли их ресурсы user-agent Firefox 100 и Chrome 100.

Для этого в Firefox нужно открыть меню настроек Firefox Nightly, найти "Firefox 100", а затем активировать флажок "100 Firefox User-Agent String". После этого строка user-agent в Firefox изменится на Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:100.0) Gecko/20100101 Firefox/100.0.

В Chrome нужно перейти на страницу chrome://flags/#force-major-version-to-100, активировать параметр и строка user-agent изменится на Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4758.102 Safari/537.36.

Если после этого появляются проблемы, то отчеты об ошибках нужно присылать на webcompat.com, чтобы разработчики имели время на их исправление.