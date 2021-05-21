Галактика Ужасов: будьте осторожны

21 мая 2021 , 19:03
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Источник:

NASA

NASA неустанно популяризирует науку. И в области популяризации равных им нет. Мероприятия и конкурсы – в ход идет все, чтобы привлечь внимание людей к науке. И, конечно, постеры для смартфонов и компьютеров.

Постеры из серии "Галактика ужасов" были выпущены специально под Хэллоуин. И хотя праздник давно прошел, плакаты остаются актуальными всегда. Темная материя, миры-зомби, гамма-вурдалаки, ад Кеплера и вечная тьма космоса – это все ждет вас в "Галактике ужасов" от NASA.

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Черная дыра Лебедь Х-1 / Постер NASA / JPL-Caltech

Подробнее здесь Черная дыра пожирает плакат: NASA опубликовала новый постер


Галактическое кладбище с некогда мощными звездами и мертвыми экзопланетами / Постер NASA / JPL-Caltech


Неуловимая и невидимая темная материя окутывает нас своей паутиной​ / Постер NASA/JPL-Caltech


Ядра двух звезд сливаются и образуют смертоносную гамма-вспышку, будьте осторожны​ / Постер NASA/JPL-Caltech


На зомби-планетах может жить только зло, не летайте туда в отпуск / Постер NASA / JPL-Caltech

Чтобы скачать постеры с высоким разрешением, нажмите ЗДЕСЬ. Будьте осторожны!
Автор: Вячеслав Журба