О том что этот день приближается, предупреждали уже в июле. Как пишет Wall Street Journal, сейчас это неизбежно, и теперь есть вероятность, что мир достигнет гигантской круглой цифры "на самом деле в любой день".
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Только вопрос времени
Согласно последним прогнозам ООН, этот день наступит не позднее 15 ноября 2022 года.
В отчете также прогнозируется:
- 8,5 миллиарда человек к 2030 году.
- 9,7 миллиарда в 2050 году.
- 10,4 млрд в 2100 году.
Несмотря на такие гигантские цифры, ученые заявляют о замедлении взрывного роста, который мы наблюдали в течение последнего столетия или около того.
Большое "но"
Несмотря на то, что ООН заявляет о неизбежном увеличении населения до 10 миллиардов, директор-основатель Витгенштейновского центра демографии и глобального человеческого капитала Венского университета Вольфганг Лутц утверждает, что это может быть не так. В комментарии для WSJ он прогнозирует, что образование и повышение качества жизни могут резко замедлить глобальную рождаемость.
Есть два больших вопроса. Во-первых, как сильно будет снижаться рождаемость в Африке. Другой вопрос — Китай и страны с очень низкой рождаемостью: восстановятся ли они и как быстро,
– говорит Лутц.
Увеличение населения влечет за собой ряд проблем. В конце концов, пишет источник, все зависит от того, есть ли людям чем питаться.