О том что этот день приближается, предупреждали уже в июле. Как пишет Wall Street Journal, сейчас это неизбежно, и теперь есть вероятность, что мир достигнет гигантской круглой цифры "на самом деле в любой день".

Интересно Суперкомпьютер сгенерировал изображение звезды, взорвавшейся на расстоянии 10 тысяч световых лет

Только вопрос времени

Согласно последним прогнозам ООН, этот день наступит не позднее 15 ноября 2022 года.

В отчете также прогнозируется:

8,5 миллиарда человек к 2030 году.

9,7 миллиарда в 2050 году.

10,4 млрд в 2100 году.

Несмотря на такие гигантские цифры, ученые заявляют о замедлении взрывного роста, который мы наблюдали в течение последнего столетия или около того.

Большое "но"

Несмотря на то, что ООН заявляет о неизбежном увеличении населения до 10 миллиардов, директор-основатель Витгенштейновского центра демографии и глобального человеческого капитала Венского университета Вольфганг Лутц утверждает, что это может быть не так. В комментарии для WSJ он прогнозирует, что образование и повышение качества жизни могут резко замедлить глобальную рождаемость.

Есть два больших вопроса. Во-первых, как сильно будет снижаться рождаемость в Африке. Другой вопрос — Китай и страны с очень низкой рождаемостью: восстановятся ли они и как быстро,

– говорит Лутц.

Следует отметить, что согласно отчету ООН под названием "Перспективы народонаселения мира до 2022 года", к 2023 году Китай потеряет свой титул наиболее густонаселенной страны мира из-за сокращения численности с 1,426 миллиарда сейчас до 1,317 миллиарда к 2050 году. Теперь лидером будет Индия – к 2050 году численность населения страны достигнет 1,668 миллиарда.

Увеличение населения влечет за собой ряд проблем. В конце концов, пишет источник, все зависит от того, есть ли людям чем питаться.