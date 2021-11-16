Если Маск выполнит обещанное, его благотворительное пожертвование станет одним из величайших в истории. А сам предприниматель займет место среди списка самых щедрых богачей – Уоррена Баффета, Билла и Мелинды Гейтс, Джорджа Сороса, Азима Премжи и других.

​​Интересно Илон Маск готов продать акции Tesla, чтобы спасти человечество от голода

С чего все начиналось

В октябре исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли в интервью CNN сказал, что всего 2 процента состояния Илона Маска (около 6 миллиардов долларов) хватило бы, чтобы спасти от голода 42 миллиона человек.

В ответ Илон Маск написал в Twitter, что если ООН опишет, как именно эти деньги могут решить проблему, то он продаст акции Tesla и даст необходимые 6 миллиардов.

"Если ВПП сможет точно описать в этой ветке Twitter, как 6 миллиардов долларов решат проблему голода в мире, я продам акции Tesla прямо сейчас и сделаю это. Но это должен быть открытый бухгалтерский учет, чтобы общественность точно видела, как тратятся деньги."

В ООН с ответом не замедлили и 15 ноября на сайте ВПП опубликовали доклад с разъяснениями:

"Этот кризис голода – беспрецедентный. Его можно избежать. Вы просили четкий план и открытые счета. Вот они! Мы готовы поговорить с вами и с кем угодно, кто серьезно относится к спасению жизней. Требуется 6,6 миллиарда долларов на предотвращение голода в 2022 году."

О чем говорит доклад ООН

Из этих денег:

3,5 миллиарда — расходы на продукты и транспортировки их по воздуху, земле и воде, зарплаты водителей и сопровождение охраны в зонах военных конфликтов.

2 миллиарда — денежные или продовольственные купоны для нуждающихся, которые помогут поддержать местную экономику.

700 миллионов — затраты на разработку программ распределения пищи и ваучеров в 43 странах.

400 миллионов — административные расходы на координацию поставок, контракты на доставку, мониторинг и анализ ситуации в мире.

В целом эти 6,6 миллиарда долларов США помогут тем, кто больше всего в этом нуждается, таким образом: одно питание в день, необходимое для выживания, обходится в 0,43 доллара США на человека в день – это средний показатель по 43 странам. Это позволило бы прокормить 42 миллиона человек в течение одного года и предотвратить голод.

Среди стран, которые нуждаются в неотложной помощи ООН называет Конго, Афганистан, Йемен, Эфиопию, Судан, Южный Судан, Венесуэлу, Гаити, Сирия, Пакистан и другие.

Прочитать полный план ВПП о борьбе с голодом в мире можно по ссылке.

Теперь очередь Илона Маска

Сам Маск пока не ответил ВПП, но, судя по всему, сдержит обещания. Он уже выполняет другое свое обязательство: предприниматель спросил подписчиков в Твиттере, стоит ли ему продать 10 процентов акций Tesla, чтобы уплатить налог для супербогатых, закон о которых могут принять совсем скоро в США. Аудитория проголосовала за продажу – 57,9 процента. Маск сообщил, что готов к этому и будет придерживаться любого решения читателей.