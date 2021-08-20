Сайт OnlyFans, основанный американцем украинского происхождения Леонидом Радвинским, задумывался как сообщество для публикации контента по подписке. Предполагалось, что таким контентом будут разнообразные видео с советами, рецептами, музыкой, эксклюзивными фото для поклонников. Однако в какой-то момент его облюбовали создатели порнографических материалов.
Интересно ТОП-7 украинских YouTube-каналов о технологиях: интересно и полезно
Почему меняют правила
Как заявляет источник, причиной изменения правил является давление со стороны платежных систем. Деталей пока нет. В частности, неизвестно, о каком именно давлении идет речь. Сейчас компания пытается привлечь новые инвестиции в размере одного миллиарда долларов и такие требования объясняет желанием "обеспечить долгосрочную стабильность платформы". Однако еще месяц назад было известно, что компания хочет избавиться от "клейма" порносайта.
В разговоре с Bloomberg представитель OnlyFans рассказывает, что эротический контент все же можно будет публиковать и в дальнейшем. Но только такой, который будет отвечать новым требованиям. Подробные рекомендации к контенту обещают представить в ближайшее время.
Судьба OnlyFans
Принимая во внимание, что большинство аудитории воспринимает сайт лишь как источник порнографического контента, после изменения правил его может постигнуть судьба Tumblr. 3 декабря 2018 года этот популярный сервис личных блогов под давлением компании Apple, известной своей практикой решать кто и что должен смотреть, также объявил о запрете порнографии. Это привело к резкой потере более трети аудитории сервиса.