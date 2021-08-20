Сайт OnlyFans, основанный американцем украинского происхождения Леонидом Радвинским, задумывался как сообщество для публикации контента по подписке. Предполагалось, что таким контентом будут разнообразные видео с советами, рецептами, музыкой, эксклюзивными фото для поклонников. Однако в какой-то момент его облюбовали создатели порнографических материалов.

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Почему меняют правила

Как заявляет источник, причиной изменения правил является давление со стороны платежных систем. Деталей пока нет. В частности, неизвестно, о каком именно давлении идет речь. Сейчас компания пытается привлечь новые инвестиции в размере одного миллиарда долларов и такие требования объясняет желанием "обеспечить долгосрочную стабильность платформы". Однако еще месяц назад было известно, что компания хочет избавиться от "клейма" порносайта.

Подобные проблемы постигли в прошлом году и сайт PornHub, когда Visa и Mastercard отключили его от своих сервисов. Правда, причина тогда была в другом: вокруг порносайта разгорелся скандал из-за статьи в The New York Times о насилии над несовершеннолетними. В частности, автор материала утверждал, что на PornHub публикуются ролики без согласия лиц, которые на них изображены, в том числе несовершеннолетних девушек. Это привело к тому, что сайт удалил почти 10 миллионов видео, загруженных обычными пользователями

В разговоре с Bloomberg представитель OnlyFans рассказывает, что эротический контент все же можно будет публиковать и в дальнейшем. Но только такой, который будет отвечать новым требованиям. Подробные рекомендации к контенту обещают представить в ближайшее время.

Судьба OnlyFans

Принимая во внимание, что большинство аудитории воспринимает сайт лишь как источник порнографического контента, после изменения правил его может постигнуть судьба Tumblr. 3 декабря 2018 года этот популярный сервис личных блогов под давлением компании Apple, известной своей практикой решать кто и что должен смотреть, также объявил о запрете порнографии. Это привело к резкой потере более трети аудитории сервиса.

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