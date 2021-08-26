OnlyFans договорился с банками: контент для взрослых остается на платформе

Новость о том, что сервис OnlyFans запретит порнографический контент с октября, взбудоражила сеть и вызвала очень негативную реакцию, особенно среди авторов платформы. Судя по всему, это побудило к переговорам с банками и платежными сервисами, которые до этого давили на компанию. В итоге решение было отменено.

Для того, чтобы изменить позицию, сервису понадобилось всего шесть дней и хэштег "Free OnlyFans" в топах Twitter. Теперь, как заявляют представители компании, у них есть необходимые гарантии.

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Что известно

Как уже было упомянуто, сервис заявлял о давлении со стороны банков и платежных сервисов. Дело в том, что многие финансовые организации неохотно идут на сотрудничество с компаниями подобного рода деятельности. Учитывая то, что OnlyFans собирается привлечь инвестиции в размере одного миллиарда долларов, он не мог позволить себе риски.

Однако теперь ситуация немного изменилась.

"Мы получили гарантии, необходимые для поддержки нашего разнообразного сообщества авторов, и приостановили запланированное на 1 октября изменение политики. OnlyFans выступает за инклюзивность, и мы продолжим размещать контент от всех пользователей", – написали в твиттере OnlyFans.

Таким образом компания решила отказаться от своих планов. Она также поблагодарила аудиторию за то, что та смогла добиться видимости и сделала так, что их голоса услышали.

Напомним, 19 августа, ресурс OnlyFans объявил о новых правилах, согласно которым пользователям с октября запрещалось публиковать порнографические материалы. Такой шаг выглядел как минимум странно, ведь именно NSFW-контенту компания обязана своей популярностью. Только за время пандемии ее выручка выросла на 553 процента. Вероятно, если бы сервис продолжил придерживаться новых правил, его постигла бы участь Tumblr, который после аналогичного запрета порнографии резко потерял треть своих пользователей.