Онлайн-апокалипсис: не работает еще и TikTok, а также Netflix, Twitter и Google

Масштабный сбой в работе охватил не только Facebook, Instagram и WhatsApp. Вечером, 4 октября "лег" ряд других популярных сервисов, среди них – Google и Steam.

Большинство сайтов, которыми повседневно привыкли пользоваться во всем мире, сейчас недоступны. Причины до сих пор неизвестны, как и сроки устранения неполадок.

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Какие сервисы не работают

Сначала появилась информация о проблемах с Facebook, Instagram и WhatsApp. Их пользователи начали массово жаловаться на сбои около 18:30 по украинскому времени. По состоянию на 20:25 ни эти соцсети, ни мессенджер все еще не работают. Впоследствии у части пользователей, в частности в Украине, перестал нормально функционировать и TikTok. В то время как некоторые утверждают, что соцсеть работает нормально, ряд других сообщают об отсутствии соединения.

Впоследствии люди начали жаловаться на проблемы в работе:

Netflix;

Steam;

PlayStation;

Twitter;

Google;

Amazon.

В то же время в Германии, например, проблемы не ограничиваются интернет-ресурсами. По информации на сайте Downdetector в стране наблюдаются и проблемы с ведущими телеком-провайдерами.

Все бросились в Telegram, там также перебои

Из-за того, что большинство соцсетей не работают, их пользователи перешли в Telegram. Его серверы пока выдерживают эту аномальную нагрузку, впрочем, иногда все равно случаются перебои в работе.

Как отреагировали в Facebook

Отметим, что в Facebook уже обратились к тем, кто пользуется их продуктами. В 19:22 (примерно через час после первых сообщений о проблемах) в официальном твиттере компании опубликовали заявление. В нем представители Facebook пояснили, что знают о сбоях и пытаются как можно быстрее восстановить доступ. После этого никаких новых заявлений не было уже более 1,5 часа.

Позже появилась и реакция на странице PR-отдела Instagram в твиттере. "Инстаграму и его друзьям сейчас не просто. Поэтому у вас могут возникнуть проблемы с их использованием. Потерпите немного, мы работаем", – говорится в сообщении.

В то же время в Twitter к этой непростой ситуации отнеслись с позитивом. Единственное сообщение, которое оставили там, когда начались сбои, звучит так: "Hello literally everyone", что в переводе с английского означает "Привет буквально всем". Очевидно, на тот момент перебоев в их работе еще не было.