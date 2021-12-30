В новой тестовой версии Edge появилась встроенная панель с отдельной кнопкой, позволяющая запускать классические и казуальные игры прямо в окне программы. Что интересно, из сборников Windows компания Microsoft их наоборот удалила.

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Игры в Edge

Нововведение заметил один из пользователей форума Reddit, установивший тестовую сборку Edge Canary.

При нажатии на кнопку в правой части браузера отображается панель каталога с иконками различных игр, отсортированных по категориям.

Пользователям доступны настольные и карточные игры, классические подборки Microsoft, спортивные и казуальные, а также головоломки.

Кликнув по любому из иконок, можно запустить игру прямо в браузере.

Кнопка игр находится на панели сверху вместе с другими функциями. Фото u/Leopeva64-2

Как сообщает автор оригинального сообщения, кнопка по умолчанию отключена. Активировать ее можно в настройках на вкладке "Оформление", которая отвечает за внешний вид браузера.

Теперь новая функция проходит тестирование. Когда именно она будет представлена в общедоступной версии Edge, пока неизвестно. В комментариях к посту некоторые пользователи скептически отнеслись к нововведению – по их мнению, оно лишь "усложняет" браузер.

Игры в Microsoft Edge / Фото u/Leopeva64-2