OnePlus выпустит умные часы Watch в стиле Гарри Поттера
Источник:GSM Arena
Компания OnePlus ранее уже выпускала специальные версии своих устройств, оформленные в стиле известных франшиз. Одной из последних коллабораций стала компьютерная игра Cyberpunk 2077. Теперь очередь дошла до одной из самых популярных серий книг и фильмов – Гарри Поттера.
Часы готовы к выходу. Ждать осталось недолго, а в Индии они начнутся продаваться уже в ближайшие недели. Первые слухи о них появились около трех месяцев назад.
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Что известно о коллаборации
Как пишет источник, производитель предоставит шесть эксклюзивных циферблатов с изображениями школы Хогвартс, ее герба, а также четырех факультетов – Гриффиндор, Пуффендуй, Когтевран и Слизерин.
OnePlus Watch Harry Potter Edition / Фото gsmarena
Также новый окрас получит корпус устройства. Неизвестно, будет ли ремешок стилизован соответствующим образом, как это было, например, с версией Cyberpunk 2077.
Аппаратное обеспечение останется таким же, как у стандартной модели.
- Часы OnePlus Watch продаются с 1,39-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 454x454 пикселя.
- Они имеют датчик частоты сердечных сокращений, 1 гигабайт оперативной памяти и 4 гигабайта флэш-памяти.
- За питание отвечает аккумулятор емкостью 402 mAh.
- Этого достаточно для 14 дней работы без подзарядки при условии выключенного GPS.
- Присутствует быстрая зарядка.
- Присутствует защита от пыли и влаги (5 ATM и IP68).
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