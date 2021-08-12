Часы готовы к выходу. Ждать осталось недолго, а в Индии они начнутся продаваться уже в ближайшие недели. Первые слухи о них появились около трех месяцев назад.

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Что известно о коллаборации

Как пишет источник, производитель предоставит шесть эксклюзивных циферблатов с изображениями школы Хогвартс, ее герба, а также четырех факультетов – Гриффиндор, Пуффендуй, Когтевран и Слизерин.



OnePlus Watch Harry Potter Edition / Фото gsmarena

Также новый окрас получит корпус устройства. Неизвестно, будет ли ремешок стилизован соответствующим образом, как это было, например, с версией Cyberpunk 2077.

Аппаратное обеспечение останется таким же, как у стандартной модели.

Часы OnePlus Watch продаются с 1,39-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 454x454 пикселя.

Они имеют датчик частоты сердечных сокращений, 1 гигабайт оперативной памяти и 4 гигабайта флэш-памяти.

За питание отвечает аккумулятор емкостью 402 mAh.

Этого достаточно для 14 дней работы без подзарядки при условии выключенного GPS.

Присутствует быстрая зарядка.

Присутствует защита от пыли и влаги (5 ATM и IP68).

Цена новинки пока неизвестна.

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