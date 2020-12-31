Раньше было немало слухов о первых умных часах от OnePlus. Однако свежие утечки говорят, что "убийца флагманов" работает еще и над своим первым фитнес-браслетом.

Устройство будет среднего или бюджетного класса и станет одним из главных конкурентов популярного ныне Xiaomi Mi Band 5, сообщает PocketNow.

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Что известно о трекере

Будущая новинка получит экран OLED, защиту от пороха и влаги, а также большой аккумулятор (точная емкость неизвестна).

Что касается других характеристик, а также его форм-фактора, то об этом инсайдеры пока молчат.

Наиболее вероятно, что первыми новинку увидят жители Индии, так как в этой стране OnePlus имеет традиционно сильные позиции.

На местном китайском рынке OnePlus Band будет конкурировать с девайсами от Xiaomi и Realme, то есть в нише недорогих устройств. При этом для премиум-сегмента OnePlus выпустит умные часы.

Цена

По слухам, стоимость новинки не превысит 40 долларов (1 130 гривен). Анонс фитнес-трекера ожидают за несколько недель до презентации моделей OnePlus 9. Новое поколение смартфонов, напомним, должно выйти в марте. Поэтому презентация фитнес-браслета, вероятно, состоится в феврале.