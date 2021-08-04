OnePlus сделала заявление о смартфоне Nord 2, который взорвался в сумке жительницы Индии
Источник:Gizmochina
Второго августа в сети появилась информация о взрыве смартфона OnePlus Nord 2 у пользовательницы с Бенгалора, Индия. Компания быстро связалась с пострадавшей стороной, однако сначала воздерживалась от комментариев относительно инцидента. Но теперь сделала заявление.
Как заявили представители OnePlus, ее приоритетом является здоровье и безопасность клиентов. Поэтому как только стало известно о взрыве смартфона, они немедленно начали расследование.
Ранее Смартфон OnePlus Nord 2 взорвался после покупки, травмировав владелицу
Что говорит компания
Согласно данным, взрыв только что купленного устройства произошел из-за "внешних факторов", а не из-за производственного брака или проблем с качеством деталей. OnePlus утверждает, что ее продукты перед появлением на рынке проходят тщательную проверку и контроль качества.
OnePlus Nord 2 взорвался в сумке / Фото LetsGoDigital
Нашим главным приоритетом является здоровье и безопасность наших клиентов. Мы связались с заинтересованным пользователем сразу после того, как узнали об этом инциденте, и начали тщательное внутреннее расследование. Результаты показывают, что повреждение устройства было вызвано частным случаем, связанным с внешними факторами, а не любой производственной проблемой или проблемой с продуктом. Однако мы остаемся в тесном контакте с этим пользователем и предложили нашу поддержку, чтобы решить проблему. Мы хотели бы заверить наших клиентов, что наши продукты проходят тщательные испытания на качество и безопасность, в том числе на разные уровни давления и испытания на удар, чтобы гарантировать, что они соответствуют отраслевым стандартам и являются безопасными в использовании,
– комментируют представители OnePlus.
Какие конкретно "внешние факторы" подразумевает компания, не уточняется. Возможно, владельцы смартфона каким-то образом вторгались в его корпус.