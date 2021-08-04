Как заявили представители OnePlus, ее приоритетом является здоровье и безопасность клиентов. Поэтому как только стало известно о взрыве смартфона, они немедленно начали расследование.

Ранее Смартфон OnePlus Nord 2 взорвался после покупки, травмировав владелицу

Что говорит компания

Согласно данным, взрыв только что купленного устройства произошел из-за "внешних факторов", а не из-за производственного брака или проблем с качеством деталей. OnePlus утверждает, что ее продукты перед появлением на рынке проходят тщательную проверку и контроль качества.

OnePlus Nord 2 взорвался в сумке / Фото LetsGoDigital

Нашим главным приоритетом является здоровье и безопасность наших клиентов. Мы связались с заинтересованным пользователем сразу после того, как узнали об этом инциденте, и начали тщательное внутреннее расследование. Результаты показывают, что повреждение устройства было вызвано частным случаем, связанным с внешними факторами, а не любой производственной проблемой или проблемой с продуктом. Однако мы остаемся в тесном контакте с этим пользователем и предложили нашу поддержку, чтобы решить проблему. Мы хотели бы заверить наших клиентов, что наши продукты проходят тщательные испытания на качество и безопасность, в том числе на разные уровни давления и испытания на удар, чтобы гарантировать, что они соответствуют отраслевым стандартам и являются безопасными в использовании,

– комментируют представители OnePlus.

Напомним, несколько дней назад в Twitter муж пострадавшей Анкур Шарма рассказал о том, что во время велосипедной прогулки у его жены в сумке взорвался смартфон OnePlus Nord 2. Возгорание началось с аккумулятора. Аппарат не подлежит ремонту, так как получил значительные повреждения корпуса.

Какие конкретно "внешние факторы" подразумевает компания, не уточняется. Возможно, владельцы смартфона каким-то образом вторгались в его корпус.