Стоит отметить, что смартфоны OnePlus 6 и 6T высоко ценятся сообществом фанатов. Устройства были выпущены с разницей в шесть месяцев в 2018 году и имели немало схожих компонентов. Основной чипсет Qualcomm Snapdragon 845 и от 6 до 12 ГБ оперативной памяти – общие черты обоих устройств.

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OnePlus 6 поставлялся с установленным Android Oreo, а позже в том же году OnePlus 6T повысил версию программного обеспечения до Android 9 Pie. В рамках трехлетнего обязательства OnePlus по обновлению программного обеспечения смартфоны получили официальные обновления до Android 11 и OxygenOS 11.

О завершении поддержки компания сообщила в соответствующей ветке официального форума OnePlus h/t CachysBlog. Новость не стала шоком для фанатов, поскольку официальная поддержка девайсов подходила к концу и надежд на ее продолжение было крайне мало.

Вместе с тем недавно оба смартфона получили свое последнее обновление до версии OxygenOS 11.1.2.2, где есть исправления безопасности за декабрь 2021 года.

Что делать владельцам OnePlus 6/6T

С этого момента, если вы намерены дальше использовать OnePlus 6 или 6T в течение 2022 года и позже, вам придется смириться с потенциальными уязвимостями безопасности, количество которых будет увеличиваться, поскольку обновлений безопасности больше не будет.

Альтернативным вариантом является обновление до кастомной прошивки, к счастью, для OnePlus 6 и 6T есть несколько сторонних прошивок, которые могут помочь заполнить пробел в поддержке программного обеспечения, например, LineageOS. Сообщество ценителей именно этих смартфонов настолько активно, что сейчас даже можно установить стороннее ПО на базе Android 12.

В противном случае лучше обновиться до более актуального устройства. Покупка нового смартфона – это всегда приятный и неповторимый опыт.

Кстати, если все-таки решите покупать новый смартфон, имеем для вас несколько полезных советов. Например, здесь вы узнаете о приложениях, которые лучше установить на смартфон сразу после покупки.