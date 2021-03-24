Компания OnePlus провела большую презентацию. Вместе с анонсом новой флагманской линейки смартфонов OnePlus 9 производитель показал и свои первые умные часы OnePlus Watch.

Новинка получила круглый дизайн корпуса, который выполнен из нержавеющей стали 316L с защитой от влаги IP68.

К теме Официально представили нового убийцу флагманов OnePlus 9

Характеристики OnePlus Watch

Часы получил 1,39-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 454 × 454 пикселей. Для управления используется сенсорный экран и две кнопки на правой стороне корпуса.

OnePlus Watch получил гигабайт оперативной и 4 ГБ внутренней памяти, и имеет встроенный микрофон и динамик. В устройстве использовали модули Wi-Fi, Bluetooth (BT5.0, BLE / BR / EDR) и GPS, при этом нет 4G-модуля, поэтому выполнять звонки можно только со смартфоном.

На одном заряде новинка может проработать до недели, а в режиме энергосбережения – до 2 недель.



OnePlus Watch получил стильный дизайн / Фото The Verge

Новинка поддерживает 110 различных видов тренировок, при этом умеет самостоятельно определять начало и конец тренировки. Во время тренировки можно слушать музыку с внутренней памяти девайса с помощью беспроводных наушников.

OnePlus Watch построен на собственной программной платформе типа RTOS (Real-Time Operating System). При этом часы могут подключаться к любым Android-смартфонам (Android 6.0 и выше). Версия для iOS должна появиться позже.

Как ранее сообщали источники, часы можно использовать как пульт дистанционного управления для телевизоров OnePlus TV.

Цена

OnePlus Watch поступит в продажу с 14 апреля с ценником в 159 долларов (4900 гривен).