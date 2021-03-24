OnePlus представила свои первые умные часы
Компания OnePlus провела большую презентацию. Вместе с анонсом новой флагманской линейки смартфонов OnePlus 9 производитель показал и свои первые умные часы OnePlus Watch.
Источник:The Verge
Новинка получила круглый дизайн корпуса, который выполнен из нержавеющей стали 316L с защитой от влаги IP68.
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Характеристики OnePlus Watch
Часы получил 1,39-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 454 × 454 пикселей. Для управления используется сенсорный экран и две кнопки на правой стороне корпуса.
OnePlus Watch получил гигабайт оперативной и 4 ГБ внутренней памяти, и имеет встроенный микрофон и динамик. В устройстве использовали модули Wi-Fi, Bluetooth (BT5.0, BLE / BR / EDR) и GPS, при этом нет 4G-модуля, поэтому выполнять звонки можно только со смартфоном.
На одном заряде новинка может проработать до недели, а в режиме энергосбережения – до 2 недель.
OnePlus Watch получил стильный дизайн / Фото The Verge
Новинка поддерживает 110 различных видов тренировок, при этом умеет самостоятельно определять начало и конец тренировки. Во время тренировки можно слушать музыку с внутренней памяти девайса с помощью беспроводных наушников.
OnePlus Watch построен на собственной программной платформе типа RTOS (Real-Time Operating System). При этом часы могут подключаться к любым Android-смартфонам (Android 6.0 и выше). Версия для iOS должна появиться позже.
Как ранее сообщали источники, часы можно использовать как пульт дистанционного управления для телевизоров OnePlus TV.
Цена
OnePlus Watch поступит в продажу с 14 апреля с ценником в 159 долларов (4900 гривен).
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