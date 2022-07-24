OnePlus представит свои самые дешевые беспроводные наушники: известна дата презентации

Компания OnePlus назвала дату официальной презентации новых беспроводных наушников TWS – модели Nord Buds CE. Ожидается, что это будет самое дешевое из устройств такой конструкции в продуктовом семействе OnePlus.

В апреле этого года OnePlus анонсировала наушники Nord Buds, ставшие самым доступным продуктом компании такого типа. Они получили 12,4-мм динамическими титановыми драйверами, контроллером Bluetooth 5.2 и сенсорными панелями управления. Цена при этом составляет 35 долларов.

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Еще дешевле

Готовящаяся к выходу модель Nord Buds CE станет еще дешевле. По слухам, новинка может стоить примерно 25 долларов. Официальная презентация пройдет 1 августа.

О технических характеристиках гаджета пока известно немного. Опубликованные ранее изображения намекают на поддержку технологии быстрой зарядки. Наушники имеют конструкцию с достаточно длинной "ножкой". По неофициальным данным, будет реализована поддержка Bluetooth 5.2, а также защита от влаги и пыли. Новинка поступит на рынок как минимум в двух вариантах цветового исполнения:

Moonlight White (белый)

и Misty Grey (серый).



Самые дешевые наушники OnePlus получат интересные характеристики / Фото OnePlus

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Следует также добавить, что 3 августа компания OnePlus запланировала анонс флагманского смартфона OnePlus 10T. Аппарат получит процессор Snapdragon 8+ Gen 1, 6,7" дисплей LTPO 2.0 E4 AMOLED с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц, 32-Мп фронтальную камеру и тройную тыльную камеру (50+16+2 Мп).