OnePlus называет последнее сообщение о взрыве ее смартфона клеветой: как идет расследование
Источник:Gizmochina
Недавно мы рассказали историю адвоката Гарава Гулати, чей OnePlus Nord 2 взорвался, когда он был на работе. В результате инцидента мужчина получил травмы и ожоги. Производитель гаджета начал расследование, однако теперь называет сообщение ложью.
В одном из своих последующих твитов господин Гулати опубликовал фотографии документа, полученного от индийского офиса компании. В нем, в частности, содержится требование о "прекращении противоправных действий", а само заявление о взрыве называется унизительной клеветой. Дело в том, что в подтверждение своих слов владелец смартфона не предоставил никаких доказательств, о которых просила OnePlus.
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Что думает компания OnePlus
- Как известно, смартфон был заряжен примерно на 90 процентов и до взрыва практически не использовался.
- Гулати публиковал также фото скриншот счета с Amazon, где он купил смартфон.
- Из данных видно, что устройство было заказано 23 августа.
- Таким образом ему было всего две недели.
Ранее компания заявляла, что на фото якобы можно разглядеть следы внешнего вмешательства в корпус смартфона. В условиях отсутствия каких-либо доказательств со стороны владельца смартфона, компания собирается "следовать надлежащим юридическим процедурам, чтобы решить вопрос".
Гарав Гулати также в отдельном твите заявил, что получил сообщение от Mobitech Creation Pvt Ltd., которая, по ее же словам, занимается маркетингом и продажей смартфонов One Plus в Индии. Организация якобы также требует удаления всех твитов, сделанных после инцидента.