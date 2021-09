В одном из своих последующих твитов господин Гулати опубликовал фотографии документа, полученного от индийского офиса компании. В нем, в частности, содержится требование о "прекращении противоправных действий", а само заявление о взрыве называется унизительной клеветой. Дело в том, что в подтверждение своих слов владелец смартфона не предоставил никаких доказательств, о которых просила OnePlus.

Что думает компания OnePlus

Как известно, смартфон был заряжен примерно на 90 процентов и до взрыва практически не использовался.

Гулати публиковал также фото скриншот счета с Amazon, где он купил смартфон.

Из данных видно, что устройство было заказано 23 августа.

Таким образом ему было всего две недели.

Ранее компания заявляла, что на фото якобы можно разглядеть следы внешнего вмешательства в корпус смартфона. В условиях отсутствия каких-либо доказательств со стороны владельца смартфона, компания собирается "следовать надлежащим юридическим процедурам, чтобы решить вопрос".

Гарав Гулати также в отдельном твите заявил, что получил сообщение от Mobitech Creation Pvt Ltd., которая, по ее же словам, занимается маркетингом и продажей смартфонов One Plus в Индии. Организация якобы также требует удаления всех твитов, сделанных после инцидента.