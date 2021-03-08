Компания OnePlus объявила о стратегическом сотрудничестве с компанией Hasselblad. Это сотрудничество поможет улучшить возможности камер смартфонов китайского производителя. Первым смартфоном с камерой Hasselblad станет OnePlus 9.

В OnePlus также заявили, что за последние 3 года компания вложила более 150 миллионов долларов в разработку мобильных технологий обработки изображений. Интересно Samsung разработала новую технологию для улучшения камеры смартфонов Что еще анонсировала OnePlus OnePlus анонсировала 4 технологии обработки изображений, в частности сверхширокоугольную матричную камеру с углом обзора 140 градусов, объектив произвольной формы, новую систему автофокуса и датчик IMX789.

Сверхширокоугольная камера состоит из двух широкоугольных камер и треугольной призмы. Две камеры делают снимки одновременно, после чего получается единое изображение без искажений.

Новая система автофокуса по скорости, говорит производитель, приближена к человеческому глазу – скорость сократили до 1 мс, что в 5 – 10 раз быстрее, чем в современных камерах. Камера с такой системой может быстро фокусироваться даже во время дрожания.

Также OnePlus представила технологию линз произвольной формы. У обычных сферических линз искажения достигают 10 – 20%. Новая технология может снизить искажения до ничтожного 1%.

Анонсировали и датчик изображения Sony IMX789, который называют самым дорогим датчиком в истории. Он поддерживает видеосъемку HDR в 4K при 120 к/с. Большая площадь сенсора позволяет получить большее количество света и улучшить качество изображения.