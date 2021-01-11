Компания OnePlus официально представила свой первый фитнес-трекер. Как и прогнозировалось, OnePlus Band получил немало характеристик, которые имеют популярные фитнес-трекеры, поэтому его уже называют конкурентом Xiaomi Mi Band 5 (самый популярный фитнес-браслет в мире).

Как и девайс от Xiaomi, OnePlus Band соединил немало полезных функций и доступную цену, сообщает FoneArena.

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Чем интересен OnePlus Band

Новинка оснащена сенсорным экраном AMOLED диагональю 1,1 дюйма и разрешением 126x294 пикселя. OnePlus Band может синхронизироваться с устройствами на базе Android 6.0 и выше. Поддержка iOS появится в ближайшее время.

На экран устройства можно выводить оповещения, часы, погоду. Также через девайс можно управлять музыкой, камерой на смартфоне и др.



Фитнес-трекер OnePlus Band / Фото fonearena.com

OnePlus Band отслеживает пульс в режиме 24/7 с помощью оптического датчика. Умеет девайс и мониторить насыщенность крови кислородом (SpO2), а также отслеживать качество и продолжительность сна.

Аккумулятор получил емкость 110 мАч, обеспечивающую до 14 дней автономной работы.

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Цена

OnePlus Band поступит в продажу с ценником 34 доллара (970 гривен). Продажа новинки стартует 12 января.