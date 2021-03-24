Официально представили нового убийцу флагманов OnePlus 9
Компания OnePlus представила флагманскую линейку смартфонов OnePlus 9. Она представлена в двух версиях – стандартная и Pro-версия.
Источник:24 канал
Обе версии построены на топовом чипсете Qualcomm Snapdragon 888, оснащены двойными стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos и получили обновленный вибромотор для обратной связи.
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Характеристики OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro
Базовая модель OnePlus 9 получила компактный размер с диагональю на 6,55 дюймов.
Старшая модель OnePlus 9 Pro получила улучшенный 6,7-дюймовый LPTO-дисплей формата 1440p с частотой обновления до 120 Гц.
В основной камере OnePlus 9 Pro использовали "сенсор Sony IMX789 с пикселями 1,12 μm и разрешением 48 мегапикселей. Сверхширокоугольная камера получила сенсор IMX766. В обоих версиях также есть монохромный сенсор на 2 Мп и 16-мегапиксельные фронтальные камеры. При этом в Pro-версии есть дополнительный 8 Мп телеобъектив.
Смартфоны OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro / Фото tech.onliner.by
С программной стороны в смартфонах реализован дополнительный режим Hasselblad Pro Mode, в котором пользователю предлагают дополнительные настройки при съемке. Также оба смартфона могут снимать 8К-видео при 30 fps, а 9 Pro – 4K-видео при 120 fps.
Цена
- Базовая модель OnePlus 9 из 8/128 ГБ оценена в 700 евро или 22 400 гривен.
- Модификация на 12/256 ГБ стоит на европейском рынке 800 евро (25 600 гривен).
- OnePlus 9 Pro с 8/128 ГБ стоит в Европе 900 евро (28 800 гривен).
- А топовая версия OnePlus 9 Pro на 12/256 ГБ оценена в тысячу евро (чуть более 32 тысяч гривен).
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