Компания OnePlus представила флагманскую линейку смартфонов OnePlus 9. Она представлена в двух версиях – стандартная и Pro-версия.

Обе версии построены на топовом чипсете Qualcomm Snapdragon 888, оснащены двойными стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos и получили обновленный вибромотор для обратной связи.

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Характеристики OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro

Базовая модель OnePlus 9 получила компактный размер с диагональю на 6,55 дюймов.

Старшая модель OnePlus 9 Pro получила улучшенный 6,7-дюймовый LPTO-дисплей формата 1440p с частотой обновления до 120 Гц.

В основной камере OnePlus 9 Pro использовали "сенсор Sony IMX789 с пикселями 1,12 μm и разрешением 48 мегапикселей. Сверхширокоугольная камера получила сенсор IMX766. В обоих версиях также есть монохромный сенсор на 2 Мп и 16-мегапиксельные фронтальные камеры. При этом в Pro-версии есть дополнительный 8 Мп телеобъектив.

Смартфоны OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro / Фото tech.onliner.by

С программной стороны в смартфонах реализован дополнительный режим Hasselblad Pro Mode, в котором пользователю предлагают дополнительные настройки при съемке. Также оба смартфона могут снимать 8К-видео при 30 fps, а 9 Pro – 4K-видео при 120 fps.

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