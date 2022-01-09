Он сделал это: космический телескоп "Джеймс Уэбб" успешно развернул основное зеркало

Специалисты NASA сообщили, что космический телескоп "Джеймс Уэбб" завершил развертывание основного 6,5 метрового зеркала и вспомогательного. Теперь он движется в направлении точки Лагранжа L2, которая расположена на расстоянии 1,5 миллиона километров от Земли.

После того, как телескоп доберется до места назначения, он начнет свою работу по исследованию космоса. Космический телескоп "Джеймс Уэбб" (JWST) – совместный проект NASA, ESA (Европейское космическое агентство) и CSA (Канадское космическое агентство).

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Подготовка телескопа к работе

JWST находится в полете около двух недель, и за это время уже были развернуты другие важные системы, в том числе солнечная панель для сбора энергии, антенна для передачи данных на Землю и многослойный экран, предназначенный для защиты чувствительного оборудования от солнечных лучей. Теперь же NASA объявило о завершении развертывания основного зеркала (процесс занял около двух суток).

Сегодня NASA достигло очередной инженерной вехи, на преодоление которой ушли десятилетия. Хотя путешествие еще не завершено, я присоединяюсь к команде Уэбба, чтобы вздохнуть с облегчением и представить будущие открытия, которые вдохновят мир. Космический телескоп "Джеймс Уэбб" – это беспрецедентная миссия, которая находится на грани того, чтобы увидеть свет первых галактик и раскрыть тайны нашей Вселенной,

– сказал глава NASA Билл Нельсон.

Дальнейшие задачи

Чтобы основное зеркало телескопа диаметром 6,5 метров, поместилось внутри ракеты Ariane 5, с помощью которой аппарат был доставлен в космос, сделали его конструкцию складной.

В дальнейшем команде ученых предстоит провести выравнивание 18 сегментов главного зеркала, управляя удаленно 126 приводами, расположенными на тыльной стороне корпуса. Предполагается, что выравнивание сегментов зеркала и дальнейшая калибровка научных инструментов займут несколько месяцев, а первые данные "Джеймс Уэбб" пришлет на Землю в этом году летом.

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