После того, как телескоп доберется до места назначения, он начнет свою работу по исследованию космоса. Космический телескоп "Джеймс Уэбб" (JWST) – совместный проект NASA, ESA (Европейское космическое агентство) и CSA (Канадское космическое агентство).
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Подготовка телескопа к работе
JWST находится в полете около двух недель, и за это время уже были развернуты другие важные системы, в том числе солнечная панель для сбора энергии, антенна для передачи данных на Землю и многослойный экран, предназначенный для защиты чувствительного оборудования от солнечных лучей. Теперь же NASA объявило о завершении развертывания основного зеркала (процесс занял около двух суток).
Сегодня NASA достигло очередной инженерной вехи, на преодоление которой ушли десятилетия. Хотя путешествие еще не завершено, я присоединяюсь к команде Уэбба, чтобы вздохнуть с облегчением и представить будущие открытия, которые вдохновят мир. Космический телескоп "Джеймс Уэбб" – это беспрецедентная миссия, которая находится на грани того, чтобы увидеть свет первых галактик и раскрыть тайны нашей Вселенной,
– сказал глава NASA Билл Нельсон.
Дальнейшие задачи
В дальнейшем команде ученых предстоит провести выравнивание 18 сегментов главного зеркала, управляя удаленно 126 приводами, расположенными на тыльной стороне корпуса. Предполагается, что выравнивание сегментов зеркала и дальнейшая калибровка научных инструментов займут несколько месяцев, а первые данные "Джеймс Уэбб" пришлет на Землю в этом году летом.
Интересные факты о телескопе "Джеймс Уэбб"
- Запуск главного космического "долгостроя" состоялся 25 декабря 2021 года. Дата старта неоднократно переносилась по тем или иным причинам.
- Во время проведения маневров корректировки траектории "Джеймс Уэбб" смог сэкономить топливо, а потому будет работать дольше, чем рассчитывали ранее.
- Телескоп "Джеймс Уэбб" начали строить еще 25 лет назад и потратили на это 10 миллиардов долларов.
- Путешествие телескопа с Земли до точки Лагранжа L2 продлится 29 дней.
- Мы сравнили "Джеймс Уэбб" с другим известным аппаратом – "Хабблом" – и рассказали об этом в отдельном материале.