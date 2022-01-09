После того, как телескоп доберется до места назначения, он начнет свою работу по исследованию космоса. Космический телескоп "Джеймс Уэбб" (JWST) – совместный проект NASA, ESA (Европейское космическое агентство) и CSA (Канадское космическое агентство).

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Подготовка телескопа к работе

JWST находится в полете около двух недель, и за это время уже были развернуты другие важные системы, в том числе солнечная панель для сбора энергии, антенна для передачи данных на Землю и многослойный экран, предназначенный для защиты чувствительного оборудования от солнечных лучей. Теперь же NASA объявило о завершении развертывания основного зеркала (процесс занял около двух суток).

Сегодня NASA достигло очередной инженерной вехи, на преодоление которой ушли десятилетия. Хотя путешествие еще не завершено, я присоединяюсь к команде Уэбба, чтобы вздохнуть с облегчением и представить будущие открытия, которые вдохновят мир. Космический телескоп "Джеймс Уэбб" – это беспрецедентная миссия, которая находится на грани того, чтобы увидеть свет первых галактик и раскрыть тайны нашей Вселенной,

– сказал глава NASA Билл Нельсон.

Интересный факт! Чтобы основное зеркало телескопа диаметром 6,5 метров, поместилось внутри ракеты Ariane 5, с помощью которой аппарат был доставлен в космос, сделали его конструкцию складной.

Дальнейшие задачи

В дальнейшем команде ученых предстоит провести выравнивание 18 сегментов главного зеркала, управляя удаленно 126 приводами, расположенными на тыльной стороне корпуса. Предполагается, что выравнивание сегментов зеркала и дальнейшая калибровка научных инструментов займут несколько месяцев, а первые данные "Джеймс Уэбб" пришлет на Землю в этом году летом.

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