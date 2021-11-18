Ранее сообщалось, что SpaceX не успеет запустить Starship до конца года, как планировалось еще несколько месяцев назад. Все из-за задержек, связанных с инспекцией Федерального управления гражданской авиации (FAA), которая занимается техасской базой SpaceX в Бока-Чика на соответствие экологическим нормам.

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Предполетные испытания Starship

Недавно космический корабль проверили во время огневых испытаний. Теперь его ждет еще ряд тестов перед стартом на орбиту. Маск подчеркнул, что SpaceX планирует провести несколько тестов в декабре и надеется запустить Starship в январе 2022 года.

Об этом он сообщил, выступая на заседании Национальной инженерной академии наук и Совета по космическим исследованиям и медицине. При этом Маск уверен, что в любом случае Starship отправится в космос в 2022 году. В следующем году SpaceX предстоит выполнить всю программу тестовых полетов и перейти к испытаниям "реальных полезных нагрузок в 2023 году".