В Омане обнаружили настольную игру, которой тысячи лет

Сегодня никого не удивишь настольными играми. От "Монополии" и до шахмат – эти игры до сих пор популярны, даже во времена высоких компьютерных технологий. История их тянется на тысячелетия в глубь веков.

На территории Омана польские ученые из Польского центра средиземноморской археологии проводили исследования. По завершению полевых работ были представлены результаты: многочисленные артефакты, построенные тысячи лет назад башни и свидетельства плавления меди. Среди этого всего была обнаружена и совсем ценная и необычная находка – древняя настольная игра, возрастом около 4 тысяч лет.

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Древняя игра, обнаруженная на месте раскопок / Фото Polish Centre of Mediterranean Archaeology

Подробнее о находке

Археологические раскопки проводились в L-образной долине, которая зажата между холмами. В древности, примерно в 2 500 – 2 000 до нашей эры, в долине бурлила жизнь. Именно поэтому археологи концентрируют там свои силы, ведь в этой локации можно отыскать ценные археологические находки. Так, например, были получены свидетельства того, что поселения долины занимались плавлением меди и торговлей ценным металлом. Записи об этом встречают в месопотамских летописях.

И, вероятно, самой интересной находкой сезона стала настольная игра, возрастом около 4 тысяч лет. Ее нашли в одной из комнат башни, которую раскопали дотошные археологи. Доска для игры сделана из камней и имеет на поверхности вырезанные лунки и поля. Подобные находки ранее делали на территории Индии, в Междуречье, и даже на побережье Средиземного моря. Это свидетельствует, что 4 тысячи лет назад такие игры были достаточно популярными. Правда, какие именно были правила в настольной игре из Омана, пока неизвестно.