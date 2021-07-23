Дудл-игры на острове Чемпинов: Google по-особенному отметил открытие Олимпиады в Токио

Олимпийские игры в Токио официально стартуют 23 июля. В честь их открытия Google подготовила праздничный дудл. Однако на этот раз поисковик не ограничился обычным рисунком или анимацией, а создал полноценную игру с трофеями и квестами – Дудл-игры на острове Чемпионов.

Прохождение полной игры может занять немало времени. К счастью начальная страница Google запоминает ваш прогресс и вы можете продолжить с того же места где закончили. Кроме того, вы можете присоединиться к одной из четырех команд и помочь ей выйти в лидеры мирового рейтинга.

Интересно Олимпиада-2020: где смотреть соревнования онлайн

Чем интересна игра от Google

Во время игры на острове чемпионов мы перенимаем на себя управление активным котенком по имени Счастливец, который приплыл на остров за трофеями. Нам придется принять участие в таких дисциплинах, как:

катание на скейтборде;

теннис;

стрельба из лука;

регби;

марафонский бег;

плавание;

и скалолазание.

Стоит отметить, что игровой мир густо населен и на пути к победам нам будут встречаться другие жители острова, а некоторые из них даже будут поручать нам задачи не связанные с основным сюжетом, как принести веток для местного скульптора, отыскать теннисную ракетку или включить горячую воду, поставки которой остановлены в одном из районов города.



В игре реализовано несколько локаций с разным окружением / Скриншот

Кое-кто даже мог бы сказать, что игровые квесты в этом дудле интереснее чем в недавнем Cyberpunk 2077. Но одно можно сказать точно, багов здесь точно меньше. По крайней мере мы не наткнулись ни на один, пока добывали один победный свиток за другим (аналог золотых медалей).



Свитки за победу в играх / Скриншот

Отметим, что графическая часть действительно впечатляет. Игру выполнено в пиксельном стиле, все симпатичное и сделано на совесть, а сюжетные вставки с полноценными рисунками в стиле японских аниме радуют глаз каждый раз, когда появляются на экране.



Дудл-игры на острове победителей, красивая и интересная игра / Скриншот

Как сыграть в Дудл-игры на острове Чемпионов

Чтобы принять участие в дудл-играх нужно перейти на главную страницу поисковика Google и нажать на измененный логотип.



Нажмите на изображение и сыграйте в дудл-игры / Скриншот