Команда оценила краткосрочное (в течение двух недель) влияние видеоигр на психическое благополучие геймеров в зависимости от количества часов, проведённых в игре. Авторы привлекли к трем волнам опроса 38 935 англоязычных игроков из Австралии, Канады, Индии, Ирландии, Новой Зеландии, Южной Африки, Великобритании и США.

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Результаты

В анкете участникам предлагали оценить свое психическое благополучие и сравнить его с количеством времени, проведенным в играх за две предыдущие недели.

Одновременно с этим издатели семи видеоигр (Animal Crossing: New Horizons, Apex Legends, Eve Online, Forza Horizon 4, Gran Turismo Sport, Outriders и The Crew 2) с согласия игроков предоставили исследователям анонимные данные об игровой активности участников опроса.

Результаты анализа полученных данных показали, что опасения многих родителей и политиков все же могут быть необоснованными: время, проведенное в видеоиграх в течение рассмотренных двух недель, оказывало очень ограниченное влияние на самочувствие и психическое благополучие геймеров . Кроме того, субъективное самочувствие практически не влияло на время, проведенное в игре.

. Кроме того, субъективное самочувствие практически не влияло на время, проведенное в игре. На основе опроса авторы создали модель, которая показала, что при увеличении ежедневного игрового времени на один час влияние на самочувствие игроков будет слишком малым, чтобы быть субъективно заметным.

Таким образом, показали, что игры не оказывают ни негативного, ни положительного влияния на психику и эмоциональное состояние игроков.

Ученые отмечают, что даже если предположить, что отрицательные эффекты накапливаются с течением времени (что называют нереалистичным), игроки заметят значительную разницу только через четыре месяца подобного игрового режима. Заметного влияния на психическое здоровье можно добиться и гораздо быстрее, но лишь прибавив к имеющемуся игровому времени еще как минимум 10 часов в день – роскошь, которая мало кому доступна.

Следует отметить, что ученые из Оксфорда не единственные, кто исследует этот вопрос. Ранее в научных журналах неоднократно появлялись публикации, показывающие положительное влияние игр на эмоциональное состояние игроков, их когнитивные способности, реакции, координацию и прочее. Ученые из Австралии и Китая установили, что игры способны увеличить объем серого вещества и связи между нейронными сетями в определенных областях мозга.