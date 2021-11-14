469219 Kamo'oalewa также известен как 2016 HO3 – это околоземный астероид из группы "Аполлонов". Это означает, что объект имеет орбиту большую, чем у Земли, но в ближайшей к Солнцу точке (перигелии) приближается к светилу ближе, чем Земля расположена в своей самой отдаленной точке (афелии). Кроме того, 2016 HO3 является квазиспутником Земли, что позволяет ему долгое время находиться неподалеку от нашей планеты.

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Орбита астероида 469219 Kamo'oalewa: смотреть видео

469219 Kamo'oalewa и Луна

Астероид 469219 Kamo'Oalewa был открыт в 2016 году. Оказалось, что он самый маленький, самый стабильный и одновременно ближайший квазиспутник Земли. Минимальное расстояние, которое может разделять нас и 2016 HO3 – 4 миллиона 903 тысячи километров. Размеры астероида не слишком велики – диаметр составляет 40 – 100 метров, а это значит, что квазиспутник можно наблюдать только в самые мощные телескопы Земли.

Во время исследований спектра 2016 HO3 оказалось, что модель отражения света астероида совпадает с лунным камнем, раздобытым во время программы "Аполлон". Ученые отмечают то, что никаких других астероидов с подобными спектрами открыто не было.

Я просмотрел каждый спектр околоземных астероидов, к которому мы имели доступ, но ничего не нашлось,

– рассказывает автор исследования Бен Шарки.

После открытия начались долгие годы дополнительных исследований. Насчет спектров почти ничего нового не удалось узнать. Но подробнее наблюдения за орбитой космического тела придало уверенности в теории "лунного происхождения" – орбита 469219 Kamo'oalewa практически совпадает с орбитой Земли, но есть небольшой наклон. Это довольно нетипично для околоземных астероидов. Астрономы не могут быть уверены в происхождении 2016 HO3 и "лунная теория" выглядит наиболее жизнеспособной.

Если предположение ученых верно, то, вероятно, 469219 Kamo'oalewa образовался во время столкновения крупного космического тела с Луной. Тогда большие куски лунного камня могли быть выброшены в космос и стать астероидами.