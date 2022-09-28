Но не стоит бояться, ведь пульсация не может нам навредить и в действительности согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Королевского астрономического общества, это даже полезно для нас. Оказывается, это давнее колебание может "рассказать" нам многое интересное о часто хаотичной истории нашей галактики.

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Беспорядок в доме

Важно, что галактическое "столкновение скалы со прудом", о котором говорят ученые, произошло эоны назад (периоды, объединяющие несколько эр). Все, что астрономы видят сейчас, есть результат вековых космических столкновений. Но, учитывая это, если мы не можем увидеть или почувствовать остаточную пульсацию, откуда мы знаем, что она есть?

Для изучения космического колебания международная команда исследователей использовала данные космической обсерватории Gaia Европейского космического агентства для изучения движений более 20 миллионов звезд Молочного Пути, отслеживая и сравнивая их позиции. С помощью процесса "галактической сейсмологии" они смоделировали пульсации, а также вероятное время столкновения Стрельца, о котором идет речь, которое, по их мнению, произошло сотни миллионов лет назад.

Мы видим, что эти звезды колеблются и двигаются вверх и вниз с разной скоростью,

– объяснил соавтор Пол Макмиллан, астроном из шведского Лундского университета.

Галактическое столкновение

Хотя предыдущие исследования пришли к выводу, что наша галактика действительно пульсирует, это исследование, как объясняет Live Science, впервые показало, что пульсации проходят через самые отдаленные ее участки – признак того, что в то время наш сравнительно небольшой сосед был действительно гораздо больше, чем сегодня.

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Это исследование также подтверждает гипотезу о том, что галактики Молочный Путь и Стрелец действительно врезались друг в друга не один раз, а много раз на протяжении истории нашей Вселенной. И, наконец, оно предлагает новый, увлекательный взгляд на начало нашей родной галактики и ее соседей. Изучая столкновения в прошлом, мы можем надеяться, что сможем понять события, которые, вероятно, произойдут в будущем.