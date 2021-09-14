Охрана будущего: прокаченные робопсы от Boston Dynamics будут патрулировать дата-центры
Источник:Tech Republic
Компания Novva Data Centers совместно со студентами Университета Биргама Янга создали роботизированного охранника с фотографической памятью и обостренной чувствительностью к температуре окружения. Новое решение создано для обслуживания дата-центров на базе робопсов, выпускаемых Boston Dynamics.
Как будут работать робопсы-охранники
Роботы получили название WIRE (Wes 'Industrious Robot Employee). Они выполняют работы по комплексному обеспечению охраны помещений, занимаясь мониторингом температуры окружения. Также роботы способны проверять, все ли присутствующие в дата-центре люди имеют право в нем находиться.
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Тех людей, которых робот узнает, он приветствует по имени. Встречая незнакомцев, он активирует оповещение на центральный командный пункт, регистрирует местоположение человека и делает его снимок.
На что способны прокачанные робопсы WIRE
- Робопсы могут выполнять различные миссии в соответствии с заранее заданным или случайным сценарием патрулирования и поведения.
- Если робот зарегистрирует нормы температуры, которые выходят за пределы допустимых, он сообщает о происшествии в центральный пункт управления. Данные, поступающие от роботов, компания использует для сбора статистики и улучшения температурных условий, которые особенно важны для дата-центров.
- Если по какой-то причине робот теряет связь с центром, он автоматически ложится или садится, ожидая восстановления сигнала.
- В случае падения робопес самостоятельно встает и восстанавливает равновесие.
Как должен выглядеть действительно защищенный дата-центр
Компания Novaa планирует применить до четырех собак WIRE для патрулирования дата-центра в штате Юта. Novva Data Centers предоставляет здесь сервисы для местных, национальных и международных клиентов. Сейчас роботы работают только в помещениях, но в будущем планируется расширить зону патрулирования на весь кампус компании.
Дополнительно в дата-центре используется автоматизированный дрон, оснащенный камерой с разрешением 4К, инфракрасными датчиками и системой ночного видения – он способен выполнять различные задачи как днем, так и ночью.
В частности, дрон способен:
- распознавать автомобили;
- "тепловые сигнатуры" людей;
- утечки воздуха;
- и температурные аномалии.
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Устройство летает по заранее заданным маршрутам. По словам главы компании, в будущем служба безопасности планирует обеспечить координацию действий робота (роботов) и беспилотника.