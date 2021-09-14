Как будут работать робопсы-охранники

Роботы получили название WIRE (Wes 'Industrious Robot Employee). Они выполняют работы по комплексному обеспечению охраны помещений, занимаясь мониторингом температуры окружения. Также роботы способны проверять, все ли присутствующие в дата-центре люди имеют право в нем находиться.

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Тех людей, которых робот узнает, он приветствует по имени. Встречая незнакомцев, он активирует оповещение на центральный командный пункт, регистрирует местоположение человека и делает его снимок.

На что способны прокачанные робопсы WIRE

Робопсы могут выполнять различные миссии в соответствии с заранее заданным или случайным сценарием патрулирования и поведения.

Если робот зарегистрирует нормы температуры, которые выходят за пределы допустимых, он сообщает о происшествии в центральный пункт управления. Данные, поступающие от роботов, компания использует для сбора статистики и улучшения температурных условий, которые особенно важны для дата-центров.

Если по какой-то причине робот теряет связь с центром, он автоматически ложится или садится, ожидая восстановления сигнала.

В случае падения робопес самостоятельно встает и восстанавливает равновесие.

По словам главы Novaa Веса Свенсона, схема использования роботов со временем будет эволюционировать. В будущем конечности собак позволят открывать двери, переносить грузы и выполнять другие задачи, доступные людям.

Как должен выглядеть действительно защищенный дата-центр

Компания Novaa планирует применить до четырех собак WIRE для патрулирования дата-центра в штате Юта. Novva Data Centers предоставляет здесь сервисы для местных, национальных и международных клиентов. Сейчас роботы работают только в помещениях, но в будущем планируется расширить зону патрулирования на весь кампус компании.

Дополнительно в дата-центре используется автоматизированный дрон, оснащенный камерой с разрешением 4К, инфракрасными датчиками и системой ночного видения – он способен выполнять различные задачи как днем, так и ночью.

В частности, дрон способен:

распознавать автомобили;

"тепловые сигнатуры" людей;

утечки воздуха;

и температурные аномалии.

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Устройство летает по заранее заданным маршрутам. По словам главы компании, в будущем служба безопасности планирует обеспечить координацию действий робота (роботов) и беспилотника.