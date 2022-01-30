Охотники-собиратели Израиля жили лучше других: исследование

Изучая древние археологические памятники, ученые узнают много чего нового о наших предках. Например, как они жили и чем питались. И такие данные часто оказываются интереснее, чем считалось.

Глобальное потепление или похолодание одинаково может принести засуху в определенные регионы. Так, например, свыше 23 тысяч лет назад во время ледникового максимума ледники "оттянули" на себя значительное количество воды, что вызвало засуху на территории современного Израиля. Тогда на побережье обмелевшего Тивериадского озера поселились люди.

Интересно "Мясо превратило примата в человека": что не так с этим утверждением

Поселение охотников-собирателей в воображении художника / Фото Greelane

Как жили люди из Ohalo II

Позже Тивериадское озеро затопило лагерь охотников-собирателей, получивший название Ohalo II. Но в 80-х годах XX века засуха вновь привела к падению уровня воды в водоеме и ученые обнаружили древнее поселение. Археологические раскопки проводились в несколько этапов, и сегодня мы можем прочитать об их результатах.

Оказалось, что жители Ohalo II неплохо чувствовали себя на побережье озера, которое также называют Галилейским Морем. Пока в то же самое время в других уголках мира люди гибли от голода из-за изменения климата, жители Ohalo ели разнообразную пищу.

На территории Ohalo II обнаружили остатки четырех жилищ, места, где регулярно разводили костер, могилу взрослого мужчины, своего рода свалку, орудия труда и другие вещи. Территория археологического комплекса достигает 2 тысяч квадратных метров.

В Ohalo II археологи раскопали тысячи костей различных животных: оленей, зайцев, лисиц и других. Также были обнаружены остатки растительной пищи. Команда исследователей тщательно проанализировала находки и пришла к выводу, что охотники-собиратели 23 500 – 22 500 тысячи лет назад имели очень разнообразный и богатый рацион. Это резко отличало их от других подобных групп в других поселениях, которым часто не хватало еды.