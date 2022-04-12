Охота на шпионов: Китай пытается украсть технологии чипов у тайваньских компаний

Тайваньская TSMC обеспечивает впечатляющие 92% мирового производства передовых чипов, что делает полупроводниковую промышленность страны крайне важной. Китай мечтает об этом рынке и идет на все ради него.

Конечно, Китай тоже производит собственные чипы, однако базируются они на технологиях, которые сегодня уже считаются устаревшими и менее эффективными. Проще говоря, до успехов тайваньских производителей Китаю очень далеко, а это значит, что он в чем-то сильно проигрывает. Судя по сообщениям осведомленных источников, на которые ссылается Reuters, Пекин поставил задачу обойти Тайвань в этом вопросе и для этого могут использовать, в частности, незаконные методы.

Интересно Дефицит всего на свете: ситуация на рынке электроники продолжает ухудшаться

Китай берется за старое

Помните времена – еще до расцвета Xiaomi, Huawei и других брендов – когда фраза "китайская подделка" была чем-то вроде собственного названия, за которым стояла история о краже технологий, интеллектуальных прав, дизайна, логотипов и т.д.? Китай не забыл эту практику и пытается реализовать ее с чипами.

В декабре 2020 года Тайвань создал специальную группу по борьбе с кражей технологий.

С тех пор появилось семь уголовных дел, а в марте 2022 года бюро провело свою крупнейшую операцию – рейд на восемь компаний, направленный на противодействие "незаконной деятельности Коммунистической партии Китая по переманиванию талантов и краже секретов".

По данным Reuters, также ведутся расследования в отношении около ста китайских компаний, подозреваемых в незаконном переманивании специалистов и краже технологий.

Одно из расследуемых бюро случаев касается фирмы, выдающей себя за тайваньскую компанию по анализу данных. Но, по версии власти, это подразделение шанхайской фирмы по производству микросхем, что отправляет чертежи в Китай. В марте 2022 года, после почти года слежки, бюро вызвало на допрос владельца фирмы и отпустило его под залог.

Власти Тайваня работают над усилением наказания за кражу технологий. Максимальный срок заключения будет увеличен с одного года до трех лет, а максимальный размер штрафа – с 5 до 520 тысяч долларов. Правительство даже предложило сделать утечку информации о технологиях ядра чипа нарушением закона о национальной безопасности.