Различные виды акул охотятся посменно, чтобы соблюдать мир: исследование

Акулы могут иметь репутацию безжалостных хищников, но новое исследование показало, что эти рыбы идут на все, чтобы сохранить мир в морских водах. Чтобы выявить это, ученые использовали устройства слежения для того, чтобы увидеть, как ведут себя различные виды прибрежных акул.

Исследование проводилось под руководством ученых из австралийского Университета Мердока. Оно было сосредоточено на 6 крупных видах акул в водах Мексиканского залива: черноперые акулы, бычьи акулы, песчаные акулы, крупные акулы-молоты и зубчатые акулы-молоты. Всего около 172 животных были замечены акселерометрами, что позволило исследователям следить за их перемещениями круглосуточно.

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Акула / Фото Unsplash

Что обнаружили ученые

Наблюдение за животными показало, что бычьи акулы были наиболее активны в ранние утренние часы, тигровые акулы – в полдень, песчаные акулы – в дневное время, черноперые акулы – в вечерние часы.

Зубчатые и крупные акулы-молоты охотились в ночное время. Они оказались единственными двумя видами со значительным сечением времени пика активности.

Ученые считают, что такой эволюционный подход был выработан акулами, чтобы улучшить распределение ресурсов и ради собственной безопасности. Благодаря различным временным промежуткам охоты у животных не возникает схваток из-за пищи, что ограждает их от увечий и смертей. Это, в свою очередь, обеспечивает более широкое распространение каждого вида.

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Также ученые выявили зависимость, когда более сильные и крупные виды акулы охотятся в лучшие часы.

Это снизило конкуренцию за еду, а для некоторых видов уменьшило шансы стать жертвой более крупных видов. Выбор времени, вероятно, по крайней мере частично обусловлен иерархией, заставляя меньших хищников добывать корм в менее оптимальные периоды, чтобы избежать более крупных акул,

– рассказывает один из авторов исследования доктор Адриан Глисс.

Охотничье поведение высших хищников прямо влияет на поведение других морских видов, поэтому они играют ключевую роль в поддержании здоровых и сбалансированных экосистем.