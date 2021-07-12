Исследование проводилось под руководством ученых из австралийского Университета Мердока. Оно было сосредоточено на 6 крупных видах акул в водах Мексиканского залива: черноперые акулы, бычьи акулы, песчаные акулы, крупные акулы-молоты и зубчатые акулы-молоты. Всего около 172 животных были замечены акселерометрами, что позволило исследователям следить за их перемещениями круглосуточно.

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Акула / Фото Unsplash

Что обнаружили ученые

Наблюдение за животными показало, что бычьи акулы были наиболее активны в ранние утренние часы, тигровые акулы – в полдень, песчаные акулы – в дневное время, черноперые акулы – в вечерние часы.

Зубчатые и крупные акулы-молоты охотились в ночное время. Они оказались единственными двумя видами со значительным сечением времени пика активности.

Ученые считают, что такой эволюционный подход был выработан акулами, чтобы улучшить распределение ресурсов и ради собственной безопасности. Благодаря различным временным промежуткам охоты у животных не возникает схваток из-за пищи, что ограждает их от увечий и смертей. Это, в свою очередь, обеспечивает более широкое распространение каждого вида.

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Также ученые выявили зависимость, когда более сильные и крупные виды акулы охотятся в лучшие часы.

Это снизило конкуренцию за еду, а для некоторых видов уменьшило шансы стать жертвой более крупных видов. Выбор времени, вероятно, по крайней мере частично обусловлен иерархией, заставляя меньших хищников добывать корм в менее оптимальные периоды, чтобы избежать более крупных акул,

– рассказывает один из авторов исследования доктор Адриан Глисс.

Охотничье поведение высших хищников прямо влияет на поведение других морских видов, поэтому они играют ключевую роль в поддержании здоровых и сбалансированных экосистем.