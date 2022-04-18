Огромный взрыв на Солнце вызвал мощную вспышку: могут быть новые бури

В минувшие выходные на Солнце произошла мощная вспышка, которая стала причиной сбоев в радио сетях. В ближайшее время ожидаются новые бури.

В воскресенье, 17 апреля, солнечная вспышка достигла пика – произошло массивное солнечное извержение, известное как выброс корональной массы. По данным Центра прогнозирования космической погоды США (SWPC), который находится под контролем Национального управления океанических и атмосферных исследований, вспышка была зарегистрирована как солнечная буря класса X1.1 (бури класса X – самые мощные на Солнце) и длилась около 34 минут.

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Отмечается, что вспышка возникла в регионах с большим скоплением солнечных пятен, где наблюдались "значительные вспышки" с тех пор, как они появились на восточном краю Солнца.

Ожидается, что высокая солнечная активность будет продолжаться в течение следующей недели, поскольку эти солнечные пятна мигрируют видимым диском, говорится в сообщении агентства.

Как это повлияло на Землю

Специалисты отмечают, что поскольку извержение произошло на восточной оконечности Солнца, порожденный им выброс корональной массы, скорее всего, не был направлен на Землю. В то же время по данным SWPC, солнечная вспышка вызвала кратковременное отключение радиосигнала и была классифицирована как солнечный радиовсплеск II типа.

Солнечные вспышки X-класса – самые сильные бури на Солнце. Самые слабые солнечные вспышки относятся к классу А; Штормы классов B и C также относительно умеренные. Более мощные штормы класса M и выше могут оказать существенное влияние на образование северного сияния Земли, тогда как сильнейшие штормы класса X могут представлять опасность для спутников и астронавтов на орбите, когда они направлены прямо на Землю.

Солнечные вспышки прошли после солнечной бури класса X1.3 30 марта и после нескольких вспышек классов C и M в разных регионах солнечных пятен в последние недели.

Почему количество солнечных вспышек учащается

Солнце сейчас находится в более активной фазе своего 11-летнего солнечного погодного цикла (текущий цикл известен как солнечный цикл 25 и начался в 2019 году).

NASA, SWPC и другие специалисты по солнечной энергии отслеживают космическую погоду на Солнце с помощью ряда космических аппаратов, таких как: