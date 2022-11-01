Кусок китайской ракеты снова упал на Землю: ученые озабочены опасной тенденцией

Гигантский кусок китайской ракеты Long March 2D, похоже, упал на планету и застрял в земле в северо-западной провинции Ганьсу. Изображения обломков распространились в китайской соцсети Weibo.

На фото можно увидеть массивную металлическую конструкцию в виде трубы, которая вертикально застряла в свежеобработанной почве и торчит на 7-9 метров над поверхностью. Этот обломок, как предполагают, принадлежал ракете, которую Китай запустил в субботу для вывода спутников на орбиту. Официальные лица еще не высказали свое мнение на этот счет.

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Что известно

Ракеты и ракетоносители Long March не были созданы для многократного использования, а значит, они часто заканчивают свою жизнь неконтролируемым спуском в атмосферу Земли. Западные официальные лица давно критикуют эту практику, заявляя, что она не только экологически недружественна по сравнению с многоразовыми частями ракет, но и потенциально опасна для всех живущих в пределах зон падения.

Часть ракеты, запущенной Китаем / Фото Weibo

Подобные ситуации, которые постоянно допускает Китай, очень беспокоит ученых.

В начале года обломки ракеты Long March 5B упали в Индийский и Тихий океан.

В мае 2020 года обломки другой китайской ракеты упали и повредили объекты в Кот-д'Ивуаре.

В прошлом году еще одни обломки упали в Индийском океане недалеко от Мальдивских островов. Тогда администратор NASA Билл Нельсон обвинил Китай в "несоблюдении ответственных стандартов по своему космическому мусору".

Отметим, что сегодня утром, 1 ноября, ракета-носитель "Чанчжэн-5В" вывела на орбиту новый модуль будущей китайской космической станции. Ожидается, что и эта ракета упадет на планету позже.