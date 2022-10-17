Японцы предлагают дать беспилотным машинам большие глаза, чтобы снизить количество аварий

Японские исследователи проверили, как повлияет на количество аварий наличие у беспилотных машин пары подвижных глаз. Результаты их очень удивили.

Все началось с теории, согласно которой гигантские выпученные глаза на беспилотных автомобилях могут сократить количество ДТП. Исследователи из японских университетов Токио и Киото провели эксперимент с автономными машинами для гольфа, установив на них большие механические глаза с ручным управлением.

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Эксперимент

Ученые выделили четыре сценария на дороге:

автомобиль с глазами не смотрит на пешехода и собирается продолжать движение (a);

автомобиль с глазами смотрит на пешехода и планирует остановиться (b);

автомобиль без глаз собирается остановиться (c);

автомобиль без глаз собирается продолжить движение (d).



Четыре сценария эксперимента / Фото Gazing Car

У пешехода было три секунды на решение, как только машина оказывалась в трех метрах от него. Если ему казалось, что автомобиль не будет тормозить, необходимо было нажать на гарнитуре кнопку "Стоп".

В результате оказалось, что люди с большей уверенностью переходили дорогу, когда к ним приближалась машина с огромными глазами. Это говорит о том, что возможность аварий с участием автономных машин может быть снижена. Пешеходы объяснили свои решения тем, что чувствуют себя безопаснее и увереннее при переходе дороги, потому что глаза авто смотрят на них, а не в сторону, так как теоретически видят препятствие для продолжения движения.

Машина для гольфа, которую использовали в эксперименте / Фото Gazing Car

Статистика показала, что респонденты в 50,56% случаях допустили ошибку при переходе, если машина была без глаз, и у 29,44%, если у нее были глаза. При этом мужчины чаще подвергали себя опасности и переходили дорогу без сигналов от машины. Женщины чаще останавливались, даже если машина тормозила.

Смотрите короткий ролик о ходе эксперимента: видео