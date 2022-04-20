Огонь на космической станции: астронавты завершили эксперимент по исследованию горения

NASA зажгло около 1500 огней во время шести исследований на борту Международной космической станции в рамках долгосрочного проекта Advanced Combustion via Microgravity Experiments или ACME. Цель проекта заключалась в том, чтобы использовать среду микрогравитации, чтобы лучше понять физику, структуру и поведение пламени.

Как проходил эксперимент с огнем на МКС

Время астронавтов NASA драгоценно, поэтому команда ACME, насколько это было возможно, стремилась проводить эксперименты удаленно из Центра управления полезной нагрузкой МКС Гленна NASA в Кливленде.

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Эти знания могут помочь инженерам здесь, на Земле, разрабатывать печи, электростанции, котлы и другие системы сжигания, которые будут более эффективными, более экологичными и более безопасными.

– сказал Деннис Стокер, научный сотрудник проекта ACME в Исследовательском центре Глена NASA.

Эксперименты, проведенные внутри модуля встроенной стойки сжигания на станции, длились 4,5 года на орбите. Хотя ACME больше нет – его убрали в феврале, чтобы освободить место для нового набора экспериментов по пожарной безопасности под названием "Зажигание и тушение твердого топлива" или SoFIE – Стокер отмечает, что вклад эксперимента ACME был больше, чем предполагалось изначально.

Аппаратное обеспечение ACME должно вернуться на Землю в 2022 году (так утверждают в NASA), и оно будет перепрофилировано для новой серии экспериментов, которые будут отправлены в космос в ближайшие несколько лет.

За время работы установки NASA удалось закончить следующие эксперименты:

Эмулятор скорости горения (BRE) – продемонстрированные материалы могут гореть в течение нескольких минут при отсутствии потока воздуха в атмосфере экипажа, рассматриваемого для будущих миссий.

– продемонстрированные материалы могут гореть в течение нескольких минут при отсутствии потока воздуха в атмосфере экипажа, рассматриваемого для будущих миссий. Coflow Laminar Diffusion Flame (CLD Flame) – для улучшения вычислительных моделей были получены эталонные данные в экстремальных условиях содержания сажи и сильного разведения.

– для улучшения вычислительных моделей были получены эталонные данные в экстремальных условиях содержания сажи и сильного разведения. Исследование холодного пламени с газами (CFI-G) – привело к получению холодного пламени газообразного топлива без предварительного смешивания и без улучшений, таких как нагретые реагенты, импульсная плазма или добавление озона, которые требовались при наземных испытаниях.

– привело к получению холодного пламени газообразного топлива без предварительного смешивания и без улучшений, таких как нагретые реагенты, импульсная плазма или добавление озона, которые требовались при наземных испытаниях. Воздействие электрического поля на пламя ламинарной диффузии (пламень E-FIELD) – продемонстрировал потенциальное использование электрических полей для уменьшения выбросов от пламени без предварительного смешивания.

– продемонстрировал потенциальное использование электрических полей для уменьшения выбросов от пламени без предварительного смешивания. Конструкция пламени – впервые продемонстрировано квазистойкое сферическое пламя без предварительного смешивания и потери тепла излучением, приводящими к затуханию пламени большего размера.

– впервые продемонстрировано квазистойкое сферическое пламя без предварительного смешивания и потери тепла излучением, приводящими к затуханию пламени большего размера. Структура и реакция сферического диффузного пламени (s-Flame) – предоставлены данные о росте и угасании пламени для улучшения вычислительных моделей.

Эксперименты с огнем на МКС: смотрите видео