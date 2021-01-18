Огневые испытания двигателей основной ступени сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS), которую используют для запуска пилотируемого корабля "Орион" в рамках программы "Артемида 1" были прерваны. Двигатели ракеты отключили чуть больше чем через минуту после запуска.

Как проходили испытания ракеты SLS

План испытаний, которые проходили в Космическом центре имени Джона Стенниса, предусматривал загрузку более 2,5 миллиона литров жидкого топлива, процедуру обратного отсчета и запуск двигателей, сообщает 24 канал.

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Четыре двигателя RS-25 должны были работать в течение 485 секунд (больше 8 минут) – столько же времени потребуется, чтобы отправить ракету в космос после запуска. Однако через 50 секунд после старта центр управления полетом сообщил, что четвертый двигатель отказал. Всего через 67 секунд после начала испытание закончилось.

В чем причина неудачных огневых испытаний

Как заявил Джон Ханикатт, руководитель программы SLS в NASA, проблема возникла, когда двигатели снижали тягу со 109% до 95%. В этот момент инженеры отметили "вспышку" в тепловой защите вокруг четвертого двигателя. Теперь инженеры из NASA, Boeing и производителя двигателей Aerojet Rocketdyne будет изучать данные испытаний, чтобы определить, что именно пошло не так. Неясно, сколько времени это займет и какие проблемы нужно будет исправить.

Если проблема касается только четвертого двигателя, его можно заменить. По словам Ханикатта, у NASA есть запасные двигатели RS-25 в Космическом центре Стенниса, готовые и проверенные. Двигатель можно будет заменить прямо на испытательном стенде в течение недели или десяти дней. Ключевой вопрос заключается в том, потребуется ли еще одно огневое испытание, для подготовки к которому может потребоваться от нескольких недель до месяцев.

Неудачный тест двигателей SLS, видео:

Watch all four @NASA_SLS core stage engines roar to life and shake the ground in Mississippi.



Teams are assessing the data on early engine shutdown. pic.twitter.com/U5bNqqbdZd — NASA (@NASA) January 16, 2021

Подробнее о предполетных испытаниях ракеты SLS

Серия финальных испытаний SLS, известных как Green Run, началась в январе 2020 года. Ступень ракеты доставили из сборочного центра NASA в Новом Орлеане и установили на испытательном стенде B-2 в Космическом центре Стенниса. Команде удалось завершить первый из восьми тестов серии, прежде чем работа была приостановлена ​​из-за пандемии коронавируса. Тесты продолжились уже в мае.

Отрицательный результат огневого испытания ставит под сомнение планы по запуску миссии "Артемида 1" до конца этого года. Будущее ракеты SLS также пока неизвестно. Администрация нового президента США Джозефа Байдена пока не опубликовала никаких планов в отношении космического агентства.