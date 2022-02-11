"Огненная смерть": спутники Starlink, сгоревшие в атмосфере Земли, сняли на видео

Недавно Компания SpaceX отправила на орбиту Земли партию из 49 спутников Starlink. Большинство из них вышли из строя из-за геомагнитной бури. Аппараты уже начали сгорать в атмосфере Земли и этот процесс удалось зафиксировать на видео.

Уничтожение объектов в атмосфере Земли засняла камера некоммерческой организации Sociedad de Astronomia del Caribe над Пуэрто-Рико 7 февраля. Астроном Марко Лангбрек, отслеживающий спутники в Нидерландах, подтвердил, что на записи вероятно именно партия объектов Starlink, пораженных геомагнитной бурей.

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Что случилось

Накануне 24 канал сообщал о том, что солнечная вспышка привела к геомагнитной буре, которая значительно увеличила плотность земной атмосферы, в результате чего 40 из 49 спутников Starlink из новой партии SpaceX, сойдут с орбиты в ближайшие дни. Часть уже начала падать, сгорая в атмосфере.

Маск заверил, что космического мусора в результате этой аварии не станет больше, поскольку угрозы столкновения с другими объектами на орбите нет. Кроме того, спутники Starlink созданы таким образом, чтобы полностью разрушатся и сгорят при чрезвычайных ситуациях.

Сгорание спутников в атмосфере

На трехминутном видео хорошо заметны объекты, сгорающие с разницей в минуту. Возможно, это две части обломков одного спутника или двух разных, путешествовавших в одной плоскости орбиты. Так или иначе Лангбрек подчеркнул, что речь идет именно о спутниках, запущенных 3 февраля – об этом свидетельствует время, когда объекты начали падать над Пуэрто-Рико.

По словам астронома, дополнительно он выполнил ряд специальных вычислений, подтвердили его предположение. В ближайшем будущем ожидается гораздо больше "фейерверков", связанных с неудачным запуском.

Спутники Starlink сгорают в атмосфере: смотрите видео

Вважається, що 40 об'єктів, що падають в атмосферу протягом тижня, є унікальним явищем, тому найближчими днями для спостерігачів, які стежать за небом між 53 градусами північної широти і 53 градусами південної шанси побачити незвичайні спалахи помітно підвищуються.