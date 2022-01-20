Техно24 расскажет о самых новых и неожиданных способах применения дронов.

Летучие курьеры

Недавно компания "Новая почта" объявила, что в этом году планирует запустить доставку посылок беспилотниками между крупными украинскими городами по системе "день в день". Уже состоялось два тестовых полета Киев – Харьков и Киев – Львов.

Такой способ транспортировки почтовых посылок набирает все большую популярность во многих странах мира. Как и дрон-доставка товаров из магазинов – например, ее активно применяют Amazon и DHL.

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Скорая помощь

Транспортные способности БПЛА начали активно использовать медики – когда срочно надо доставить органы или ткани для трансплантации, кровь для переливания, вакцины или медикаменты. Дроны востребованы, в первую очередь, там, где сложная логистическая ситуация – бездорожье, леса, горы или наоборот в крупных городах с традиционными дорожными пробками.

Беспилотники могут помочь не только с доставкой, но и в случае, когда необходима экстренная консультация врача. Для этого была создана программа Ambulance Drone, которая уже действует во многих странах. Клиники имеют в своем распоряжении дронов с видеокамерами, микрофонами и динамиками, что позволяет врачам дистанционно предоставлять устные консультации тем, кто нуждается в экстренной помощи – например, людям, которые находятся рядом с пострадавшим, или даже ему самому. Кроме того, внутри беспилотника находится дефибриллятор, который может помочь при остановке сердца.



Дрон прилетел на помощь / Постановочное фото

Именно такой дрон недавно отличился в Швеции. 9 декабря прошлого года 71-летний житель городка Трольхеттан чистил снег у дома, и у него случился сердечный приступ. После вызова скорой помощи первым (чуть больше чем за три минуты) на место прилетел мультилет Everdrone с дефибриллятором. Неподалеку проезжал врач, который тоже получил сигнал, остановился и сделал пострадавшему закрытый массаж сердца и искусственное дыхание, а затем реанимировал его, использовав дефибриллятор. Скорая, прибывшая впоследствии, забрала мужчину в больницу. Сейчас он уже полностью восстановился и вернулся домой.

"Вакцинация" дронами

В будущем беспилотники будут помогать спасать не только людей, но и растения.

В США ученые из Массачусетского технологического института разработали и уже испытывают новый способ борьбы с болезнями сельхозкультур. Аграрии с помощью дронов смогут колоть растениям инъекции – БПЛА будет зависать над растением и выпускать крошечные дротики с лечебными препаратами, которые будут впиваться в стебель.

Зачем такие сложности? Дело в том, что при традиционном способе внесения средств защиты растений и лишь 5% препарата попадает в нужные органы растения, остальные же загрязняет почву. Поэтому дроны будут делать всё эффективнее и экологичнее.

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Агросектор сейчас – один из самых активных потребителей БПЛА. И уже вскоре уверенно превзойдет в этом направлении военную отрасль, захватив до 80% мирового рынка, заявляют эксперты Association for Unmanned Vehicle Systems.

Сейчас дроны используются в сельском хозяйстве для обработки полей, садов и анализа их состояния, для обмера территорий и точного земледелия, для борьбы со стихийными бедствиями и кражами…

Но есть и менее распространенные способы применения, как вот уже упомянутые выше инъекции растениям. Расскажем еще о некоторых.

Пчелолодрон

Оказывается, беспилотники могут не только делать уколы культурам, но и опылять их. Такая технология уже апробирована в Японии и США, в частности, ее разрабатывает известная американская компания DropCopte.

Но если в Штатах не спешат делиться секретами своего ноу-хау, то японцы рассказали некоторые детали. В частности, что на нижней крышке их дрона закреплена заплатка с конскими волосками, которые обработаны ионным жидким гелем. БПЛА медленно и осторожно летит над растениями, собирая пыльцу с одних и перенося на другие. Таким образом, "имитируется" работа пчел – пыльца прилипает к лошадиным волосам, как к телу насекомых, и странствует с ними от растения к растению.

Крылатые пастухи



Беспилотник следит за животными / Фото Агробизнес

Дроны могут заменять не только пчел, но и пастухов. Они прекрасно контролируют, например, стада коров и отары овец и умело перегоняют их между пастбищами. При этом исследования ученых показывают, что животные быстро привыкают к крылатым пастухам и слушаются их, как людей и собак. Особенно, если БПЛА оснащены громкоговорителем, воспроизводящим лай.

"Беспилотный" выпас животных уже достаточно популярен в Австралии и Новой Зеландии, сейчас их примеру следуют другие страны.

Дроны-садоводы

Израильская компания Tevel Aerobatics Technologies разработала систему мини-дронов с централизованным управлением, которые работают в садах. Эти "малыши" собирают фрукты, переносят их в точки сбора, обрезают деревья прореживают плоды и прочее. Они оснащены механическими "когтями" до метра в длину и "глазами" с искусственным интеллектом, способные двигаться в шести проекциях, что позволяет легко маневрировать в садах с различной структурой и конфигурацией деревьев.

Новая технология, которая стала доступной только в прошлом году, имеет много преимуществ над живыми садоводами. БПЛА практически не оставляют фрукты на деревьях и не повреждают их во время сбора, что увеличивает урожаи на 10 – 20%. Фермеры, которые будут иметь систему минидронов, уже не будут переживать из-за высоты деревьев, потому что новые садоводы легко доберутся туда, куда не достигнет человек.

Помощники солнца



Дрон моет солнечные панели / Фото Solar Drone, Airobotics

Там же в Израиле разработали еще одну супертехнологию – беспилотники Solar Drone, которые будут чистить солнечные панели от грязи, пыли и мусора, опрыскивая их специальной жидкостью. Такая работа очень важна, если СЭС расположены на отдаленных территориях или на крышах домов.

БПЛА имеет высокую "самодостаточность" – он оснащен датчиками LiDAR и картографическими камерами, может даже самостоятельно заряжать аккумулятор и наполнять баки спецжидкостью.

Разработчики уверяют, что очистка панелей с помощью Solar Drone экономнее на 25% по сравнению с другими вариантами. Важно также, что БПЛА не контактирует с панелями, поэтому практически не может их повредить.

Дрон-"дракон"



БПЛА уничтожает осиное гнездо / скриншот из видео

Беспилотники могут поливать не только жидкостью, но и огнем.

Зачем нужен такой "дракон"? Например, для уничтожения осиных гнезд, как это ярко продемонстрировали в Китае волонтеры из организации Blue Sky Rescue. В поселке Чжун они ликвидировали 11 гнезд опасных насекомых, которые терроризировали местных жителей. И отсняли этот процесс на видео.

Дрон-огнемет в действии: смотрите видео

Водный патруль

Еще важнее летучие помощники людей – дроны-спасатели на воде. Их используют уже во многих странах мира. БПЛА подлетают к точке, где тонет человек или потерпел крушение корабль, и сбрасывают там спасательные средства (матрасы, плоты круги и т.п.).

Как утверждают медиа, первый случай спасения людей на воде с помощью дронов произошел четыре года назад в Австралии. Тогда два юных серфера 16-ти и 17-ти лет не могли добраться до берега из-за трехметровых встречных волн, выбились из сил и начали тонуть за километр от берега. БПЛА за 2 минуты принес им плоты, и ребята доплыли на них до берега.

Три года назад в Испании беспилотник установил рекорд – с его помощью были спасены сразу семь пловцов, которых "затянуло" далеко в море.

Как работает дрон-спасатель: постановочное видео

Официант уже летит

Еще одна перспективная работа для дронов – официант.

БПЛА тестировали в этой роли уже неоднократно – в разных странах, городах и заведениях общепита, но пока что они не очень "прижились". Главные причины – им еще трудно маневрировать в небольших помещениях, а кроме того, официантами могут быть лишь небольшие квадрокоптеры, которые могут доставлять заказ весом не более 2 килограммов – это мало.

Тем не менее, есть заведения, где дроны сдали экзамен и сейчас работают официантами вместе с людьми. Это сеть ресторанов Timbre в Сингапуре.

Дрон-шоу



Открытие Олимпиады-2018 в Пхенчхане / Фото из архива сайта 24 канала

В последние годы большой популярностью пользуются световые шоу с участием беспилотников. Сотни и даже тысячи БПЛА создают в небе фантастические картинки или надписи.

Миллионы людей смотрели церемонию открытия зимней Олимпиады 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Изюминкой програмы стал синхронный полет 1218 дронов Shooting Star со светодиодами. Это шоу тогда вписали в "Книгу рекордов Гиннесса" в категорию "наибольшее количество беспилотных летательных аппаратов, которые перемещаются в воздухе одновременно".

Световое шоу на Олимпиаде-2018: яркое видео

Но "олимпийский" рекорд долго не продержался – через два года его превзошли китайцы. Во время празднования Нового года 2000 дронов написали в небе "2020" и установили новый рекорд для "Книги Гиннеса".

2000 дней поздравляют с Новым годом: видео рождения рекорда

Стоит отметить, что оба световых шоу – в Пхенчхане и Шанхае – демонстрировались на празднованиях не "вживую", а как видео. Сняты же они были за несколько дней до событий. Организаторы дрон-шоу часто идут на такую хитрость. Управление "массовкой" беспилотников остается сложным процессом, во время которого что-то "может пойти не так". И если сломается "картинка" в небе – это неприятно, но мелочь. Если же дроны начнут падать на людей на земле может быть туго. И такие прецеденты уже были.

В октябре 2021 года в китайском Чжэнчжоу во время светового шоу с участием 200 дронов часть из них вышла из-под контроля и рухнула вниз – прямо на 5-тысячную толпу. Люди с криками разбегались в разные стороны. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал.

Надзиратель коал и кормилец птички

В завершении – две "мимишные" истории про дроны.

В Австралии ученые из Квинслендского технологического университета используют БПЛА для слежения за коалами. Несмотря на то, что медведики прячутся среди густых деревьев, на аппарат установили инфракрасные камеры, которые реагируют на теплые тела животных и "видят" их даже сквозь ветви и листья. Дроны летают над лесом заданным маршрутом, делают "тепловые" фото, которые затем прорабатываются в нейросетях для оценки количества и состояния животных. Крылатый разведчик за 2 часа облетает территорию, которую ученые пешком едва успевают исследовать за день.

Коалы под надежным присмотром: смотрите видео

В Израиле ученые проекта "Хищные птицы вживую" с помощью дрона спасли птенца белоголового сипа, который жил в гнезде на трудно доступной скале. Его мама погибла, попав в провода высоковольтной линии электропередач. Маленького сипа воспитывал папа, но в одиночку он не мог его прокормить.

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Тогда ученые начали доставлять еду птенцу на беспилотнике, которым руководил офицер Армии обороны Израиля. БПЛА подлетал к гнезду и сбрасывал корм, а сип без лишнего страха им лакомился. Юный хищник был спасен. Впоследствии он начал летать и добывать пищу на охоте.

Дрон кормит птенца: милое видео