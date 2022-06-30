Глава компании подтвердил, что Xiaomi Mi 12S построен на базе однокристальной системы Snapdragon 8 Plus Gen 1. Смартфон будет доступен в чистом белом и других цветовых вариантах. Также подтверждено, что старшая версия получит 512 ГБ флэш-памяти.

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Публикация подтвердила практически все прогнозы инсайдеров. Продемонстрированный на снимках аппарат выполнен в корпусе со скругленными углами, оснащен изогнутым по бокам дисплеем, а также тройной основной камерой с большим главным сенсором и оптикой Leica. Вверху по центру экрана хорошо видно отверстие для фронталки.

Так будет выглядеть Xiaomi Mi 12S:

Напомним, что базовая версия смартфона будет оснащаться датчиком изображения Sony IMX707 (1/1,28", OIS) и камерой от Leica. Модификация Ultra, в свою очередь, получит более продвинутый сенсор Sony IMX989.

Кстати, об Ultra-версии смартфона. В преддверии Лей Цзюнь опубликовал примеры фотографий, сделанных на камеру будущего флагмана Xiaomi.

Важно! Презентация новых смартфонов Xiaomi и других устройств компании состоится 4 июля .