В рамках миссии собираются доставить на спутник технику для проведения научных исследований. Речь о камерах и радиационных сенсорах, которые будут изготовлены украинскими инженерами и протестированы компанией совместно с Конструкторским бюро "Южное", Научно-производственным предприятием "Меридиан" им. Королева, предприятием Экотест и ТитанЭра.

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Что известно

Среди спикеров мероприятия были:

Павел Танасюк - основатель и генеральный директор Spacebit;

Михаил Лев - заместитель министра экономики Украины;

Дмитрий Наталуха - народный депутат Украины, председатель комитета ВРУ по вопросам экономического развития;

Юрий Сорочинский - генеральный директор компании Nemiroff;

Валерия Заболотная - ректор DTEK Academy;

Андрей Бродский - генеральный директор ООО "ТитанЕра";

Максим Дегтярев - главный конструктор, КБ "Южное"

Украинской стороне миссия обойдется в 1,5 миллиона долларов. Однако эти деньги, как ожидается, окупятся в виде возрождения роли Украины как космического государства на международной арене, дав толчок для развития отечественных космических проектов.

Кроме того, как заявил Дмитрий Наталуха, согласно прогнозам к 2040 году общемировой доход от космической деятельности достигнет одного триллиона долларов. Украина имеет все шансы стать одной из стран, которая эту прибыль разделит.

Об этом проекте узнают во всем мире, ведь Украина станет одной из немногих стран, которая смогла успешно доставить научный груз на Луну,

- добавляет Павел Танасюк.

Смотрите полную запись конференции "Spacebit осуществит первую украинскую миссию на Луну": видео

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