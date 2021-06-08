Какое животное приручили после собаки: исследование

Животные – это лучшие друзья, помощники по хозяйству и, как ни крути, наша еда. Вопрос, когда именно человек одомашнил разных животных не дает покоя ученым. В новом исследованию дали ответ на вопрос, каким было второе животное, которое приручил человек.

Собаки, как считают ученые, стали первыми животными, которых человечество приручило. Произошло это не менее, чем 14 тысяч лет назад. Исследования, проведенные ученым Кевином Дейли и другими позволяют утверждать, что после собак человек одомашнил коз и овец. Произошло это около 10 тысяч лет назад на территории современного Ирана.

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Пастух пасет стадо коз в Иране / Фото New Scientist

Как ученые узнали, когда были одомашнены козы

Кевин Дейли с командой исследовали две неолитические стоянки древних людей: Ganj Dareh и Tepe Abdul Hosein на территории западного Ирана, в горах Загрос. Обе стоянки были заселены в промежутке от 8200 до 7600 годами до нашей эры.

На этом и других местах археологических раскопок исследователи обнаруживали останки молодых животных. Для ученых это свидетельствует о том, что коз, вероятно, держали в загонах с раннего возраста, а не добывали на охоте.

Также ученые считают, что одновременно с козами, возможно, человек одомашнил овец. Дэйли предполагает, что овцы и козы предшествовали крупному рогатому скоту и свиньям, ведь они меньше по размеру, поэтому их легче содержать.

Очевидно, что крупный рогатый скот намного больше и опаснее,

– делится мыслями Кевин Дейли.

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Как генетика помогает исследователям

В ходе раскопок команда исследователей получила ДНК из сохранившихся частей коз: 14 ядерных геномов, а также 32 митохондриальных генома, которые были унаследованы только от матерей животных.

Эти геномы формируют два отдельных кластера:

Группу коз, которая имеет большее родство с современными домашними козами.

Группу коз, которая имеет большее родство с дикими животными.

Это означает, что человек охотился на диких коз, но в то же время имел популяцию одомашненных животных.

Также, такое открытие говорит, что процесс одомашнивания уже вышел за рамки содержания диких коз в неволе. Животные начали меняться на генетическом уровне, постепенно превращаясь в современных.