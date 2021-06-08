Собаки, как считают ученые, стали первыми животными, которых человечество приручило. Произошло это не менее, чем 14 тысяч лет назад. Исследования, проведенные ученым Кевином Дейли и другими позволяют утверждать, что после собак человек одомашнил коз и овец. Произошло это около 10 тысяч лет назад на территории современного Ирана.

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Пастух пасет стадо коз в Иране / Фото New Scientist

Как ученые узнали, когда были одомашнены козы

Кевин Дейли с командой исследовали две неолитические стоянки древних людей: Ganj Dareh и Tepe Abdul Hosein на территории западного Ирана, в горах Загрос. Обе стоянки были заселены в промежутке от 8200 до 7600 годами до нашей эры.

На этом и других местах археологических раскопок исследователи обнаруживали останки молодых животных. Для ученых это свидетельствует о том, что коз, вероятно, держали в загонах с раннего возраста, а не добывали на охоте.

Также ученые считают, что одновременно с козами, возможно, человек одомашнил овец. Дэйли предполагает, что овцы и козы предшествовали крупному рогатому скоту и свиньям, ведь они меньше по размеру, поэтому их легче содержать.

Очевидно, что крупный рогатый скот намного больше и опаснее,

– делится мыслями Кевин Дейли.

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Как генетика помогает исследователям

В ходе раскопок команда исследователей получила ДНК из сохранившихся частей коз: 14 ядерных геномов, а также 32 митохондриальных генома, которые были унаследованы только от матерей животных.

Эти геномы формируют два отдельных кластера:

Группу коз, которая имеет большее родство с современными домашними козами.

Группу коз, которая имеет большее родство с дикими животными.

Это означает, что человек охотился на диких коз, но в то же время имел популяцию одомашненных животных.

Также, такое открытие говорит, что процесс одомашнивания уже вышел за рамки содержания диких коз в неволе. Животные начали меняться на генетическом уровне, постепенно превращаясь в современных.