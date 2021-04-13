В Германии всего 850 базовых станций 5G. В настоящее время Китай опережает не только Германию, но и всю Европу.

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В чем дело

Немецкие сетевые операторы Deutsche Telekom, Vodafone и Telefonica заявляют, что у них есть сети 5G, которые обслуживают миллионы потребителей. Проблема в том, что они используют дешевые обновления программного обеспечения, чтобы сделать текущую сеть 4G подходящей для 5G. Другими словами, они не используют автономную сеть 5G, которая на самом деле является "реальной 5G".

В итоге клиенты видят логотип 5G на своих смартфонах, но реальная скорость интернета практически не меняется.

Сейчас в Шэньчжэне самая высокая плотность базовых станций 5G в мире. Это также первый город с полным покрытием независимых сетей пятого поколения. По состоянию на конец прошлого года в Китае было 718 000 базовых станций 5G, что составляет 70 процентов от общемирового количества. В этом году в стране будет более миллиона базовых станций.