Радиоактивные отходы из Мангеттенского проекта обнаружили в одной из школ США

На территории начальной школы в пригороде Сент-Луиса неожиданно был обнаружен неприемлемый уровень радиоактивного загрязнения. Хуже всего то, что загрязнение, похоже, берет начало еще со времен Мангеттенского проекта – усилий США по разработке ядерного оружия во время Второй мировой войны, завершившихся созданием нескольких типов атомных бомб.

Об этом говорится в отчете независимой компании Boston Chemical Data Corporation, специализирующейся на тестировании окружающей среды.

Не пропустите Ученые обнаружили вещество, которое двигалось в семь раз быстрее света: это невозможно то что же произошло

Как в школу попали радиоактивные отходы

Jana Elementary, школа, о которой говорится, граничит с ручьем Колдуотер-Крик. Ученым и обществу давно известно, что он загрязнен ядерными отходами.

Отходы в ручье происходят из остатков проекта Мангеттенского инженерного округа. Многие объекты в этом районе регулярно подвергались испытаниям. К сожалению, когда Колдуотер-Крик выходит из берегов, часть радиоактивных материалов оседает на соседних землях, таких как школа,

– рассказал CNN автор доклада Марк Калтофен.

В докладе отмечается, что радиоактивное загрязнение, обнаруженное в начальной школе, имело высокий уровень тория-230, который "излучает очень вредное альфа-излучение". Другие радиоактивные изотопы, такие как свинец-210, были обнаружены в концентрации, которая в 22 раза превышала ожидаемый радиационный фон, абсолютно неприемлемый, согласно документу.

Понятно, что радиационное облучение и отравление свинцом чрезвычайно опасны для человека, особенно для детей. Даже наименьшее количество свинцового отравления может серьезно повлиять на развитие ребенка, в то время как радиационное облучение значительно повышает риск развития рака, согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний.

Общество давно обращалось к правительству по этой проблеме

В декабре, задолго до публикации доклада, жители выразили разочарование датой завершения проекта по очистке реки, проводимого Инженерным корпусом армии США, перенесенным на 2038 год.

Корпус уже делился выводами о потенциальном загрязнении реки у школы в начале этого года, но не собрал образцы со школьной территории. Существует также вероятность, что Корпус "уменьшил уровень реального загрязнения", сообщила местная газета.

Читайте на сайте Ученые впервые зафиксировали гравитационный феномен, предусмотренный Эйнштейном

Недоверие членов общества к выводам Корпуса привело к проведению независимого расследования компанией Boston Chemical.

Однако Корпус настаивает на том, что его выводы свидетельствуют о безопасности школы. Филипп Мозер, руководитель программы Корпуса по ликвидации последствий аварии в Сент-Луисе, сказал, что он был "шокирован" независимым отчетом.