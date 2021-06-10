Одним из главных хакеров группы Trickbot под ником "Макс" оказалась 55-летняя женщина из России

Хакеры группировки Trickbot украли десятки миллионов долларов у американских компаний. Их программное обеспечение — одно из самых популярных среди онлайн-вымогателей. Теперь стало известно о личности одного из главных участников преступной группы. Оказалось, что это 55-летняя россиянка.

55-летнюю Аллу Витте арестовали в Майами. Ее обвиняют в участии в киберпреступном синдикате Trickbot, мошенничестве и краже данных. Издание Bloomberg называет своим источником федеральную прокуратуру.

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Что известно об Алле Витте

Задержанная родилась в Ростове-на-Дону. Получила высшее образование в Латвийском университете в сфере прикладной математики. Работала менеджером по продажам и преподавала.

Программированием она заинтересовалась в конце девяностых.

Жила в Нидерландах, а после замужества в 2007 году переехала в Суринам.

В 2013 году начала заниматься разработкой сайтов. Обсуждала новую карьеру на русскоязычных форумах, давала советы молодым специалистам.

По данным обвинения, в 2018 году Алла Витте начала работать с Trickbot. В первую же неделю она написала код для отслеживания каждого из сотен пользователей, на чьих устройствах было установлено вредоносное программное обеспечение. После этого подготовила видеоурок по использованию программы.

Через год женщина также написала код для веб-панели, которую Trickbot использует для хранения "огромной базы данных", украденных у жертв.

С момента первого выявления Trickbot в 2016 году хакеры украли, по разным оценкам, от десятков до сотен миллионов долларов у банков, юридических фирм, коммунальных служб, университетов, местных органов власти.

Алла Витте останется под стражей в Кливленде до суда. Власти отказались раскрыть обстоятельства ее ареста, известно, что она жила с семьей в Суринаме, прибыла в Майами и там была задержана.

Адвокат задержанной не ответил на вопросы Bloomberg.