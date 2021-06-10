Одним из главных хакеров группы Trickbot под ником "Макс" оказалась 55-летняя женщина из России

Хакеры группировки Trickbot украли десятки миллионов долларов у американских компаний. Их программное обеспечение — одно из самых популярных среди онлайн-вымогателей. Теперь стало известно о личности одного из главных участников преступной группы. Оказалось, что это 55-летняя россиянка.
55-летнюю Аллу Витте арестовали в Майами. Ее обвиняют в участии в киберпреступном синдикате Trickbot, мошенничестве и краже данных. Издание Bloomberg называет своим источником федеральную прокуратуру.
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Что известно об Алле Витте
- Задержанная родилась в Ростове-на-Дону. Получила высшее образование в Латвийском университете в сфере прикладной математики. Работала менеджером по продажам и преподавала.
- Программированием она заинтересовалась в конце девяностых.
- Жила в Нидерландах, а после замужества в 2007 году переехала в Суринам.
- В 2013 году начала заниматься разработкой сайтов. Обсуждала новую карьеру на русскоязычных форумах, давала советы молодым специалистам.
Через год женщина также написала код для веб-панели, которую Trickbot использует для хранения "огромной базы данных", украденных у жертв.
С момента первого выявления Trickbot в 2016 году хакеры украли, по разным оценкам, от десятков до сотен миллионов долларов у банков, юридических фирм, коммунальных служб, университетов, местных органов власти.
Алла Витте останется под стражей в Кливленде до суда. Власти отказались раскрыть обстоятельства ее ареста, известно, что она жила с семьей в Суринаме, прибыла в Майами и там была задержана.
Адвокат задержанной не ответил на вопросы Bloomberg.